bătaie în fața magazinului din alămor: bărbat reținut de polițiști pentru loviri

Un bărbat de 31 de ani, domiciliat în satul Loamneș, a fost reținut de polițiștii din Ocna Sibiului, fiind cercetat pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

Potrivit anchetatorilor, incidentul ar fi avut loc la data de 4 septembrie 2025, în localitatea Alămor. Tânărul este bănuit că l-ar fi lovit cu picioarele pe un bărbat de 56 de ani, tot din Loamneș, în timp ce victima se afla în fața unei societăți comerciale din localitate.

După agresiune, bărbatul de 56 de ani a mers la spital pentru îngrijiri medicale, iar ulterior a fost sesizată poliția.

În urma probelor strânse în dosar, polițiștii au dispus reținerea agresorului pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat procurorilor, care vor stabili ce măsură preventivă va fi aplicată.