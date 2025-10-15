Calea Dumbrăvii din Sibiu este plină de noroi adus pe carosabil de camioanele și betonierele care ies din șantierul campusului ULBS, amenajat pe fosta bază Tursib.

Potrivit martorilor, vehiculele grele ies zilnic din șantierul noului campus universitar al ULBS cu roțile pline de noroi, fără a fi spălate înainte, așa cum impune legea în cazul lucrărilor de construcții care generează mizerie pe drumurile publice.

Noroiul se întinde de la ieșirea din șantier și ajunge pe Calea Dumbrăvii până la semaforul cu strada Argeșului, mai ales după trecerea fiecărui camion. Locuitorii din zonă susțin că nu se respectă nicio regulă privind curățarea roților înainte de a intra pe drumul public.

Legea privind protecția mediului și regulamentele de organizare a șantierelor prevăd în mod clar obligația constructorilor de a instala rampe de spălare a roților pentru utilaje, tocmai pentru a evita murdărirea carosabilului și a spațiilor publice.

Reamintim că ordinul de începere a lucrărilor la campusul ULBS de pe Calea Dumbrăvii fost semnat în decembrie 2024, iar lucrările sunt realizate de o asociere de 12 firme subcontractante, coordonate de Con-A Operations SRL. Valoarea acestei etape a proiectului se ridică la peste 64 de milioane de lei, cu termen de finalizare cel târziu în 31 mai 2026.

Investiția totală se ridică la 26 milioane de euro, iar obiectivul este de a adapta formarea profesională la cerințele pieței muncii prin colaborarea strânsă cu mediul economic. Campusul va putea găzdui simultan 250 de elevi și studenți și va include patru corpuri de clădire.

Vor fi amenajate, de asemenea, patru parcări pentru 140 de autoturisme, două locuri pentru autobuze și o zonă pentru biciclete. Proiectul prevede și două terenuri de sport: unul de baschet (627 mp) și unul de volei (360 mp). (DETALII AICI)

