mașină betonieră în foraj pe stradă din sibiu, lucrări de infrastructură, drumuri modernizate, imagine de la ora de sibiu.

Calea Dumbrăvii din Sibiu este plină de noroi adus pe carosabil de camioanele și betonierele care ies din șantierul campusului ULBS, amenajat pe fosta bază Tursib.

Potrivit martorilor, vehiculele grele ies zilnic din șantierul noului campus universitar al ULBS cu roțile pline de noroi, fără a fi spălate înainte, așa cum impune legea în cazul lucrărilor de construcții care generează mizerie pe drumurile publice.

Noroiul se întinde de la ieșirea din șantier și ajunge pe Calea Dumbrăvii până la semaforul cu strada Argeșului, mai ales după trecerea fiecărui camion. Locuitorii din zonă susțin că nu se respectă nicio regulă privind curățarea roților înainte de a intra pe drumul public.

video
play-rounded-fill

Legea privind protecția mediului și regulamentele de organizare a șantierelor prevăd în mod clar obligația constructorilor de a instala rampe de spălare a roților pentru utilaje, tocmai pentru a evita murdărirea carosabilului și a spațiilor publice.

mașină albă pe mijloc, șantiere de construcții și oameni la lucru în sibiu, strada în renovare, trafic temporar și semne de circulație, imagini din orașul sibiu, șantiere și infrastructură, ora de sibiu.
parcare pe strada în sibiu în timpul toamnei, cu copaci cu frunze colorate și mașini parcate, recomandată pentru șoferii care doresc să exploreze centrul orașului și evenimentele locale.
parcarea din strada principală, peisaj de toamnă în sibiu, cu copaci colorați și mașini moderne, drum urban, infrastructură rutieră, oraș în ansamblu, semne de circulație, trafic routier, la ore de zi.
cladire in constructie in sibiu, santier de constructii in oras, infrastructura in dezvoltare, cerințe urbanistice, proiectare si execuție reaționale, șantiere civil, modernizare zone urbane, ora de sibiu.
construție zona industrială sibiu - imagini șantier, lucrări infrastructură, dezvoltare urbană, echipamente construcții, ora de sibiu.

Reamintim că ordinul de începere a lucrărilor la campusul ULBS de pe Calea Dumbrăvii fost semnat în decembrie 2024, iar lucrările sunt realizate de o asociere de 12 firme subcontractante, coordonate de Con-A Operations SRL. Valoarea acestei etape a proiectului se ridică la peste 64 de milioane de lei, cu termen de finalizare cel târziu în 31 mai 2026.

Investiția totală se ridică la 26 milioane de euro, iar obiectivul este de a adapta formarea profesională la cerințele pieței muncii prin colaborarea strânsă cu mediul economic. Campusul va putea găzdui simultan 250 de elevi și studenți și va include patru corpuri de clădire.

gazon deteriorat pe pista de alergare, suprafață asfaltică uzată și cu crăpături, cât se poate de deteriorată, în zona unei piste sportive din sibiu.
avion pe șosea în sibiu, drumuri în reparație, trafic rutier, stradă din sibiu, infrastructură urbană, reparații drumuri, oraș sibiu, drum în curs de modernizare, trafic rutier în sibiu, ora de sibiu.
mașină betonieră turnând asfalt în lucru pe stradă în sibiu, centrul orașului, proiecte de infrastructură, asfaltare strazi, lucrări rutiere, ora de sibiu.
remorcă industrială agricolă cu roți mari, acoperită de praf și murdărie, utilizată pentru transport de materiale și echipamente în mediul rural și construcții.
montaj de betonier, utilaj de construcții pentru asfalt și reparații stradale, imagine urbană în sibiu, oraș cu realizări de infrastructură, construcții civile și drumuri moderne, ora de sibiu.
parcarea pe strada cu marcaje pentru autobuze și piste pentru biciclete în sibiu, stradă urbană, trafic ușor, zi de toamnă în sibiu, imagine de adresașare pentru ora de sibiu.

Vor fi amenajate, de asemenea, patru parcări pentru 140 de autoturisme, două locuri pentru autobuze și o zonă pentru biciclete. Proiectul prevede și două terenuri de sport: unul de baschet (627 mp) și unul de volei (360 mp). (DETALII AICI)

Citește și: Șoferi revoltați din cauza noroiului adus pe carosabil din șantierul autostrăzii Boița – Făgăraș: „Ne este pusă în pericol siguranța!”

Ultima oră