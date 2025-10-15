ce zboruri noi vrei din sibiu? aeroportul lansează un sondaj pentru noi destinații

Aeroportul Internațional Sibiu lansează un sondaj de opinie adresat pasagerilor și comunității locale, cu scopul de a identifica destinațiile de zbor cele mai dorite. Inițiativa face parte din strategia de dezvoltare a rețelei de rute directe și urmărește orientarea viitoarelor decizii în funcție de cererea reală a pasagerilor.

Chestionarul online poate fi completat în doar câteva minute și este disponibil la următorul link: link chestionar. De asemenea, chestionarul poate fi accesat și de pe website-ul aeroportului www.sibiuairport.ro, pe Home Page, în secțiunea Hey! Tu ce destinație îți dorești din Sibiu?

Anul 2025 a marcat o etapă semnificativă în dezvoltarea Aeroportului Internațional Sibiu, prin deschiderea a șapte rute noi, care îmbunătățesc conectivitatea regiunii cu principalele destinații europene.

Lansarea sondajului reprezintă un pas suplimentar în cadrul planului strategic de extindere, permițând comunității să participe activ la prioritizarea viitoarelor destinații. Rezultatele obținute vor fundamenta deciziile aeroportului în ceea ce privește colaborarea cu companiile aeriene și diversificarea rețelei de zboruri.

„Aeroportul Internațional Sibiu își desfășoară activitatea cu orientare către pasager și comunitate. Prin acest sondaj dorim să colectăm informații obiective care să susțină planurile de dezvoltare a rutelor directe și să contribuie la luarea deciziilor strategice bazate pe cererea reală a pasagerilor.”, a declarat Marius Ioan GÎRDEA, Director General Aeroportul Internațional Sibiu.

Sondajul este adresat tuturor pasagerilor și locuitorilor din Sibiu și județele învecinate, indiferent de frecvența cu care utilizează aeroportul. Răspunsurile vor fi utilizate exclusiv în scop statistic și pentru fundamentarea deciziilor strategice.