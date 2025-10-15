Proiectul Casa Artelor – Centrul de activitati si resurse regionale a fost premiat la categoria “Educație Formare și abilități”, la Bruxelles. Directorul Muzeului ASTRA, Ciprian Ștefan, spune că acest premiu semnifică faptul că, împreună cu echipa, a reușit să pună și să mențină România culturală pe harta patrimoniului european.

Proiectul Casa Artelor – Centrul de activități și resurse regionale, un hub creativ aflat în Piața Mică a Sibiului, a fost premiat în cadrul European Heritage Awards/Europa Nostra 2025, la Bruxelles, la categoria „Educație, Formare și Abilități”.

Muzeul Astra este singura instituție culturală din România care a primit „Oscarul” în segmentul patrimoniului cultural european.

Directorul Muzeului ASTRA, Ciprian Ștefan, că premiul câștigat este o distincție care onorează instituția culturală pe care o conduce. „După cum se știa deja din luna iunie, proiectul Casa Artelor – Centrul de activitati si resurse regionale a fost premiat la categoria “Educație Formare și abilități”. La gală am ridicat practic această distincție. Suntem singura instituție culturală din România care a primit “Oscarul” în segmentul patrimoniului cultural european, fiindcă așa sunt văzute aceste premii.

Sigur că o astfel de distincție ne onorează, dar ne și responsabilizează. Așa cum am spus când am primit premiul pe scenă, la Ceremonia de decernare a Premiilor pentru Patrimoniul European 2025, organizat de Europa Nostra, noi trebuie să construim drumuri de rămas acasă prin fapte, într-un mod sustenabil”, a spus Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA.

Citește și: Muzeul Astra, prima instituție publică din România care obține un premiu Europa Nostra. Cîmpean: „Este un motiv de mândrie”