csu a dezvăluit cât costă salariile jucătorilor: suma este halucinant de mică / video

Bugetul net de salarii pentru cei 15 jucători din lotul lui CSU Sibiu este de 32.000 euro lunar, unul sub media Ligii Naționale de baschet masculin.

Directorul lui CSU Sibiu, Alexandru Hanea a dezvăluit public bugetul lunar de salarii pentru jucătorii de la echipa de seniori. Cum cei șase stranieri sunt clar cel mai bine plătiți jucători din lot, rezultă că un baschetbalist venit din afara granițelor are în medie doar 4.000 euro lunar.

”Bugetul de salarii lunar net pe care îl avem pentru cei 15 jucători din lot este de 32.000 de euro, nu știu care este media. Eu știu la alte echipe, jucători români care câștigă mai mult decât toți jucătorii noștri români la un loc. Bugetul nostru putea să fie substanțial mai mare, dacă nu ne ocupam de plata restanțelor din urmă. Însă plata restanțelor nu este o chestie opțională, pentru că dacă nu plătești restanțele, foarte ușor ți se deschide un proces. Și în lumea sportului, procesele se finalizează cu o viteză foarte mare. Nu e cu ce știm noi din instanțe civile și așa mai departe, în care auzim de unii că se judecă 2-3 ani. În lumea sportului se finalizează un proces în câteva săptămâni” a anunțat Alexandru Hanea, conducătorul clubului sibian.

”Acesta este pericolul”

CSU nu mai are probleme financiare, dar nu are nici un buget care să îi permită să plătească jucători de top, cu 8-10.000 euro salariu. Un minus pentru sibieni îl reprezintă și jucătorii români, mai ales că din acest sezon există obligativitatea folosirii a doi autohtoni pe parchet.

”Problemele financiare pe care clubul le-a avut sunt rezolvate în proporție de 80% și acum le-aș numi niște restanțe. Au fost niște restanțe de câteva sute de mii de euro, acum, față de ce exista la începutul anului, o foarte mare parte din restanțe sunt achitate. Clubul nu are probleme financiare, dar nici nu are o situație financiară pe care ne-o dorim și aici mă refer la un anume buget pe care noi ni-l dorim. În momentul acesta nu există pericolul unor procese sportive, dar dacă noi continuăm pe linia asta, există pericolul ca oamenii care sunt lângă noi și care au încredere în noi să ne pedepsească într-un fel sau altul, prin alocări bugetare. E clar că toată lumea își dorește să vadă un proiect care se dezvoltă, nu care se află în regres” a mai menționat Andu Hanea.

CSU Sibiu are patru eșecuri în tot atâtea jocuri disputate în Liga Națională și are parte de cel mai slab start de sezon din ultimii 20 de ani.