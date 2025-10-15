curățenie la csu sibiu: au dat afară 2 pivoți / video

După startul foarte slab de sezon, cu patru eșecuri consecutive în Liga Națională de baschet, CSU Sibiu a anunțat că s-a despărțit de doi pivoți și caută înlocuitori pe acest post.

Deși directorul CSU, Andu Hanea nu a făcut public numele jucătorilor la care s-a renunțat, cel mai probabil este vorba de olandezul Kai Edwards și americanul Brauden Parker, baschetbaliști aduși în această vară la cererea antrenorului Geert Hammink.

Directorul lui CSU, Alexandru Hanea spune că se caută deja înlocuitori americani pentru postul de pivot. ”Trebuie să recunosc că am început campionatul sub așteptări, nu pot să spun că era o chestie pe care am prevăzut-o. În urma rezultatelor, am decis să facem niște modificări în echipă. Partea de antrenamente și program al echipei se va schimba destul de serios. Vom avea două înlocuiri în rândul echipei, nu facem public nume, cei doi jucători au fost deja anunțați, iar colegii mei caută înlocuitori. Probabil cei doi jucători vor mai sta aici o perioadă, până ce își vor găsi echipă. Înțeleg că lumea este supărată, însă nu cred că cineva și-a imaginat că situația la club este ușoară și că anul acesta ne vom bate la câștigarea campionatului” a anunțat directorul CSU Sibiu, Alexandru Hanea, într-o conferință de presă susținută miercuri, la Sala Transilvania.

Accidentările au pus și ele sare pe rana lui CSU Sibiu. Rând pe rând, Zetos, Drăgan și Adamovic au avut probleme medicale, dar cei doi jucători români au revenit la antrenamente.

CSU a înregistrat în ultima etapă un rezultat șocant, 66-101 cu SCM Timișoara, suferind cea mai drastică înfrângere a sa pe teren propriu din campionat în ultimii 15 ani.

În etapa viitoare, echipa lui Geert Hammink va juca la Tg. Mureș, cu CSM.