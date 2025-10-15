Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA din Sibiu, a ridicat luni, la Bruxelles, prestigiosul premiu European Heritage Awards / Europa Nostra 2025 pentru proiectul „Casa Artelor – Centrul de activități și resurse regionale”. O imagine cu el, dormind în mașină după ce a condus peste 11 ore pentru a se deplasa la Bruxelles, a devenit virală pe rețelele de socializare.

Pe rețelele de socializare, o fotografie cu directorul muzeului dormind într-o mașină a devenit virală. Imaginea a fost postată de jurnalistul Cătălin Opișan pe pagina sa de Facebook și a stârnit numeroase reacții. Directorul Muzeului Astra a fost surprins dormind în mașină după ce ar fi condus 11 ore, non-stop, pentru deplasarea la Bruxelles.

Contactat de Ora de Sibiu, Ciprian Ștefan a oferit explicații: „Fotografia a fost făcută de un prieten care a venit cu noi în această delegație. S-a viralizat, dar nu vreau să mă victimizez. Nu este prima și, cu siguranță, nici ultima dată când facem asta. De nenumărate ori mergem în Europa cu mașinile. În loc să iau doar câțiva oameni din conducere cu mine, prefer să meargă mai mulți membri ai echipei. E important să vină mai mulți, pentru că oamenii sunt esențiali — cu ei faci totul. Nu am nicio intenție să transform situația asta în altceva. Repet, oamenii contează cel mai mult”, a declarat Ciprian Ștefan pentru Ora de Sibiu.

Citește și: Muzeul Astra, prima instituție publică din România care obține un premiu Europa Nostra. Cîmpean: „Este un motiv de mândrie”