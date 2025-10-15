doi tineri prinși fără permis: unul avea și numere false pe scuter

Polițiștii rutieri din județul Sibiu au depistat, în aceeași zi, doi tineri care conduceau vehicule fără a deține permis de conducere, în unul dintre cazuri implicând și folosirea unor plăcuțe de înmatriculare false.

Primul incident a avut loc în seara zilei de 14 octombrie, în jurul orei 20:40, pe strada Stephan Ludwig Roth din municipiul Mediaș. Un localnic în vârstă de 21 de ani a fost oprit pentru control, iar în urma verificărilor polițiștii au constatat că acesta nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis.

În aceeași zi, în jurul orei 16:20, în localitatea Metiș, un alt echipaj de poliție rutieră a oprit un scuter care circula pe DJ 141 A, condus de un adolescent de 16 ani din localitate. Verificările efectuate au arătat că plăcuțele de înmatriculare montate pe scuter erau false, iar tânărul nu poseda permis de conducere.

În acest caz, la nivelul Secției nr. 3 Poliție Rurală Agnita a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare și conducere fără permis.