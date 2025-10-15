Nistor Magdalena-Mariana, femeia care a dispărut dintr-un spital din municipiul Sibiu, a fost găsită de polițiști. Din fericire, e în afara oricărui pericol.

„În urma investigațiilor efectuate de către polițiști, persoana a fost identificată pe raza județului Vâlcea. Aceasta nu a fost victima niciunei infracțiuni”, transmite Isabela Brad, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Vă reamintim că femeia în vârstă de 45 de ani a plecat dintr-un spital din Sibiu în 12 octombrie. Detalii, AICI.