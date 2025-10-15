focar de boală rară la sibiu: “bluetongue” confirmată la o fermă de vaci din cisnădie

Un focar de Bluetongue (Boala Limbii Albastre) a fost depistat într-o fermă de vaci din Cisnădie. În regim de urgență, Centrul Local de Combatere a Bolilor Sibiu – Unitatea Locală de Decizie, s-a întrunit astăzi, 15.10.2025 și a aprobat, în unanimitate, Decizia privind aprobarea Planului de măsuri pentru combaterea focarului.

Boala limbii albastre este o boală infecțioasă, non-contagioasă care afectează rumegătoare (caprele, bovine, ovine și cerbii). Virusul este transmis prin înțepătura unor unor insecte hematofage.

În baza Buletinului de Analiză nr.14832/8.10.2025 emis de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală (I.D.S.A.) București, în data de 08.10.2025 în localitatea Cisnădie județul Sibiu s-a confirmat Bluetongue la o bovină (din 5 probe recoltate) dintr-o exploatație non-profesională din localitatea Cisnădie, județul Sibiu. Efectivul de bovine din exploatație este de 69 capete.

Conform prevederilor legale s-au aplicat următoarele măsuri în focarul de boală (exploatație):

Exploatația susmenționată a fost supusă restricțiilor sanitar-veterinare fiind interzisă mișcarea animalelor din și înspre exploatație;

Probele recoltate de la un eșantion de 5 animale au fost afluite la IDSA București;

A fost întocmit și transmis Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, raportul de notificare internă privind confirmarea bolii nr.15347/8.10.2025;

S-a dispus punerea sub observație clinică a animalelor receptive din focar;

A fost efectuată ancheta epidemiologică, nefiind obținute date relevante care să identifice sursa infecției. Astfel, s-au examinat clinic toate animalele receptive din exploatația infectată și s-au recoltat probe de sânge pentru toate animalele prezente în exploatație (64) rămase netestate. La examenul serologic – ELISA efectuat la LSVSA Sibiu, în data de 10.10.2025, BA nr.12475/10.10.2025, din 64 de probe 35 au fost positive , acestea fiind expediate la IDSA București pentru finalizarea analizelor.

A fost declarat focarul de boală la Primăria Cisnădie, conform actului de declarare nr. 15373 din 09.10.2025.

Având în vedere cele consemnate anterior, întrucât teritoriul național nu are statut de îndemn de Bluetongue serotip 4, în scopul limitării posibilităților de extindere a infecției, se vor aplica următoarele măsuri:

1.Interzicerea mișcării animalelor din focar cu excepția abatorizării;

2.Se va efectua curățenia mecanică a adăposturilor animalelor din exploatația infectată, precum și dezinsecția acestora, iar animalele vor fi tratate cu substanțe insecticide ori insectifuge; Animalele pozitive se vor izola si vor fi abatorizate.

3.Catagrafierea tuturor exploatațiilor de rumegătoare și efectuarea unui recensământ al animalelor domestice receptive (bovine, ovine, caprine, etc.) existente în UAT Cisnădie.

4.Deținătorii de animale, Asociațiile crescătorilor de bovine și ovine, fonduri de vânătoare, transportatorii de animale, Direcția Silvică Sibiu, ferme și centre de colectare din județul Sibiu au fost informați despre evoluția bolii prin adresa nr.15401/09.10.2025, către medicul veterinar de liberă practică împuternicit (MVLPI) județ Sibiu.

Se recomandă monitorizarea permanentă a rumegătoarelor pe care le dețin și obligativitatea anunțării oricărei modificări a stării de sănătate a animalelor medicului veterinar de liberă practică împuternicit ori medicului veterinar oficial și adresarea de recomandări privind curățarea și îndepărtarea gunoiului de grajd de lângă adăposturi, tratamentul rumegătoarelor cu substanțe insecticide sau insectifuge pentru a preveni infectarea cu virusul bluetongue, curățirea mecanică a adăposturilor și efectuarea de dezinsecții.

5.La notificarea deținătorilor de rumegătoare se va acționa pentru investigarea oricăror suspiciuni de boli specifice – înregistrarea tuturor modificărilor constatate în starea de sănătate a animalelor, la nivelul mucoaselor aparente, tegumentelor, zonelor capului, membrelor, glandei mamare, aparatului respirator, aparatului genital, în fișe de monitorizare clinică și transmiterea acestora la D.S.V.S.A. Sibiu.

6.Monitorizarea prin testarea serologică a efectivelor de rumegătoare în conformitate cu prevederile programului de supraveghere pentru Bluetongue, aprobat prin Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 35/2016.

7. Intrarea și ieșirea animalelor domestice receptive în/din exploatația infectate este interzisă până la stingerea focarelor și ridicarea măsurilor de restricție, cu excepția transportului direct (fără a trece prin altă exploatație) către un abator situat pe teritoriul României, cu condiția ca, în ziua transportării, animalele să nu prezinte nici un semn clinic de boala Bluetongue.

8. Mișcarea rumegătoarelor din alte exploatații decât cele infectate se poate efectua doar în condițiile în care, în ziua transportării, animalele nu prezintă nici un semn clinic de boala Bluetongue.

9.Pentru verificarea respectării restricțiilor de mișcare stabilite în planul de măsuri, vor fi organizate acțiuni de control în trafic.