Pe 25 octombrie, la Atelierul de Tehnologie din Sibiu, cei mici au ocazia să îmbine distracția de Halloween cu o experiență educativă unică: un atelier interactiv de modelare și imprimare 3D, susținut de Doru Comșa, inginer și absolvent de Robotică și Sisteme Mecatronice Avansate.

Timp de două ore, copiii vor învăța cum se transformă o idee într-un obiect real, modelând pe laptopurile proprii un monstruleț sau o fantomă personalizată, pe care o vor imprima 3D și o vor lua acasă la final. Activitatea este gândită pentru copiii cu vârste între 7 și 15 ani, iar fiecare grupă va avea maxim 10 participanți, pentru a asigura o experiență practică și atent ghidată.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 25 octombrie, la sediul Atelierului de Tehnologie din Bd. Victoriei nr. 42, în trei serii:

Grupa 1: 11:00 – 13:00

Grupa 2: 13:30 – 15:30

Grupa 3: 16:00 – 18:00

Participarea costă 150 lei / copil și include toate materialele, gustări, fructe și apă.

Copiii pot veni cu propriul laptop, pentru a lucra în mediul cu care sunt deja familiarizați, dar Atelierul oferă și dispozitive pentru cei care nu au.

„Vrem ca cei mici să descopere, prin joacă, ce înseamnă să creezi ceva palpabil folosind tehnologia. Modelarea și imprimarea 3D nu sunt doar activități distractive, ci o introducere în gândirea logică, în proiectare și în felul în care se construiesc produsele din jurul nostru”, explică Doru, fondatorul Atelierului de Tehnologie.

Atelierul de Tehnologie a lansat deja un curs de modelare și imprimare 3D întins pe 9 săptămâni, dedicat copiilor și adolescenților, iar în curând vor lansa și noile programe de învățare: cursuri de modelare 3D avansată, electronică și robotică.

Sunt cursuri sau ateliere care aplică principiile și noțiunile din imprimarea 3D din domenii reale: de la automotive și medicină, până la stomatologie, construcții, bunuri de consum sau producție industrială.

Înscrierile pentru atelierul de Halloween se fac AICI



Locație: Atelierul de Tehnologie, Bd. Victoriei nr. 42, Sibiu.

Data: Sâmbătă, 25 octombrie

Preț: 150 lei / copil

Locurile sunt limitate, iar interesul pentru ateliere este tot mai mare.

Un mod perfect de a petrece Halloween-ul altfel: cu imaginație, știință și un strop de „magie 3D”.