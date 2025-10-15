Trei bărbați cu vârste între 20 și 29 de ani, originari din județele Vâlcea și Argeș, acuzați de furt calificat, rămân în arest pentru 30 de zile.

Cei trei sunt bănuiți că, în data de 17 iunie 2025, ar fi pătruns în două rulote parcate, una în zona localității Cârțișoara, iar cealaltă pe Transfăgărășan, de unde ar fi sustras bunuri și bani, producând un prejudiciu estimat la aproximativ 13.000 de lei.

În urma verificărilor, polițiștii au ridicat suma de aproximativ 5.000 de lei și au indisponibilizat un autoturism despre care există indicii că ar fi fost folosit la comiterea faptelor.

În baza probatoriului administrat, instanța a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.