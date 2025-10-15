împăcare cu final neașteptat: femeie din șura mare, din nou bătută de iubit

Polițiștii din județul Sibiu au intervenit, în cursul zilei de ieri, la 10 sesizări privind fapte de violență domestică.

În urma completării formularelor de evaluare a riscului, în două cazuri s-a constatat existența unui pericol iminent, fiind emise două ordine de protecție provizorii. Într-o a treia situație, deși rezultatul evaluării a indicat același nivel de risc, victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție.

Unul dintre cazuri a fost raportat la Secția nr.1 de Poliție Urbană Sibiu, unde, în 14 octombrie 2025, s-a prezentat o femeie de 36 de ani, din Șura Mare, pentru continuarea verificărilor într-un dosar de violență domestică înregistrat pe 7 octombrie 2025, în care aceasta fusese victimă.

Femeia le-a spus polițiștilor că s-a împăcat între timp cu partenerul său, un bărbat de 39 de ani, din Slimnic, însă a reclamat că ar fi fost agresată din nou.

În urma unei noi evaluări a riscului, polițiștii au constatat că viața și integritatea victimei sunt din nou în pericol, motiv pentru care au emis un ordin de protecție pentru 5 zile împotriva bărbatului.