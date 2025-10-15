Organizația AUR Sibiu continuă să se clatine după demisia lui Sebastian Suciu din funcția de președinte al filialei județene. La scurt timp după anunțul acestuia, și conducerea Organizației de Tineret a decis să facă un pas în spate.

Heidi Schromm, președinta Organizației de Tineret AUR Sibiu a postat pe Facebook decizia de a a renunța atât la funcția internă, cât și la calitatea de membru de partid. Aceasta afirmă că a preluat organizația într-un moment în care existau doar câțiva membri activi, însă, prin recrutări și mobilizare constantă, echipa ar fi ajuns la aproximativ 270 de tineri.

Aceasta apreciază că, în ciuda tensiunilor interne din partid, structura de tineret a demonstrat spirit de echipă și solidaritate, inclusiv în contextul actualelor demisii. Totodată, transmite un mesaj către foștii colegi, îndemnându-i să își continue activitatea „fără a se lăsa călcați în picioare”.

“Le mulțumesc tuturor colegilor pentru încrederea și sprijinul acordate pe parcursul activității mele și pentru colaborarea constructivă cu aceștia avută în cadrul organizației. Transmit recunoștința mea domnului Sebastian Suciu, care a susținut necondiționat Organizația de Tineret și a fost mereu un exemplu de implicare și determinare. Mulțumiri și domnului Marius Matei, care, din același spirit de solidaritate, a ales să facă același pas și tururor membrilor vechi care m-au primit in rândurile lor pentru a stabiliza și crește numărul membrilor din aceasta structură a partidului ! Sunt oameni cu caracter și coloană vertebrală, care au demonstrat prin fapte ce înseamnă spiritul de echipă și unitate! Doresc tuturor mult succes în continuare și nu vă lăsați călcați în picioare !” a postat pe Facebook Heidi Schromm