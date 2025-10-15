informații noi despre taximetristul rănit la poplaca și tânăra lovită pe victoriei, dar și despre șoferul accidentat la păltiniș

Medicii vin cu vești bune cu privire la starea de sănătate a două persoane rănite în accidente rutiere, luna aceasta, în județul Sibiu. Tânărul accidentat în Păltiniș rămâne în continuare în stare gravă.

Taximetristul în vârstă de 36 de ani, implicat într-un accident produs în dimineața zilei de 4 octombrie pe DJ106 R între Sibiu și Poplaca, se simte bine. Din fericire, el s-a refăcut, iar medicii l-au externat. „Bărbatul în vârstă de 36 de ani internat în cadrul secției Ortopedie la data de 04.10.2025, în urma unui accident rutier, a fost externat în stare bună, stabil”, precizează Cristina Bălău, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Vă reamintim că bărbatul, aflat la volanul unui autoturism în regim taxi, a pierdut controlul volanului într-o curbă, a intrat pe contrasens și s-a lovit de un TIR parcat în afara părții carosabile.

Tânăra din Olt, lovită de o mașină pe bulevardul Victoriei în timp ce traversa strada, a fost și ea internată în Spitalul Județean zile întregi. Și în cazul ei medicii au luat decizia externării, odată ce starea de sănătate s-a îmbunătățit. „Tânăra în vârstă de 19 ani, adusă la Serviciul UPU în data de 07.10.2025, în urma unui accident rutier, a fost externată, fiind conștientă, cooperantă, în stare generală bună și cu simptomatologia neurologică ameliorată”, adaugă Bălău.

Tânărul în vârstă de 29 de ani, lovit de un copac în timp ce se deplasa către Păltiniș, în 3 octombrie, este în continuare în stare gravă. El a suferit fracturi craniene și a avut sângerare craniană, motiv pentru care a fost internat la Neurochirurgie și supus unei intervenții chirurgicale. Ulterior el a fost transferat la ATI, sedat, intubat și ventilat mecanic. Starea lui nu s-a schimbat în ultimele zile.