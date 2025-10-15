Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că platforma informatică PIAS, folosită pentru gestionarea asigurărilor de sănătate, va fi înlocuită până în 2026 cu un sistem modern, sigur și ușor de utilizat.

Proiectul va fi finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, după ce un audit al Curții de Conturi a evidențiat că infrastructura actuală este învechită și nu a primit actualizările necesare. Inclusiv la Sibiu au existat situații în care programele CNAS, pe care lucrau medicii de familie au devenit nefuncționale.

Potrivit CNAS, platforma existentă va rămâne funcțională până la lansarea noii aplicații, care va integra funcționalități avansate și va asigura conectivitate cu alte sisteme informatice din domeniul sănătății. Noua platformă urmărește digitalizarea completă a documentelor medicale, ceea ce va reduce timpul necesar pentru gestionarea proceselor administrative și va facilita accesul pacienților și al furnizorilor de servicii medicale.

„Platforma PIAS a fost un proiect pionier în informatizarea sănătății, dar evoluția tehnologiei și creșterea numărului de utilizatori au demonstrat că sistemul actual și-a atins limitele. Noua platformă va oferi un mediu prietenos, accesibil și eficient, păstrând în paralel funcționalitatea platformei actuale pentru a asigura continuitatea serviciilor”, a declarat conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, președintele CNAS.

Prin acest proiect, CNAS își propune să consolideze capacitatea instituțională de a administra un sistem digital complex, cu impact direct asupra serviciilor de sănătate oferite populației.