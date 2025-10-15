junii sibiului duc magia crăciunului românesc la nürnberg

Spiritul și magia Crăciunului tradițional românesc prind viață și în Germania, prin spectacolul „Un Crăciun de poveste”, prezentat la Nürnberg de Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului” împreună cu interpreți de renume din întreaga țară.

Ansamblul „Cindrelul – Junii Sibiului” continuă demersul său de promovare a valorilor autentice ale culturii românești în diaspora, fiind mesager al tradițiilor românești de iarnă în cadrul spectacolului „Un Crăciun de poveste”, organizat la Nürnberg – Germania, în 20 decembrie a.c., ora 19.

Orchestra și dansatorii ansamblului vor evolua alături de Nicolae Furdui Iancu, Tudor Furdui Iancu, Olguța Berbec, Remus Novac, Dumitru Teleagă, Adrian Neamțu, Robert Târnăveanu, Paul Ananie, Andreea Haisan, Gabriel Dumitru, Oana Tomoiagă, Alexandru Brădățan, Traian Stoiță și Grupul Anghelos.

„Ne bucurăm nespus să aducem magia Crăciunului românesc în mijlocul comunităților din diaspora. Prin muzică, dans și obiceiuri, dorim să le oferim românilor din Germania o seară de neuitat, încărcată de emoție și mândrie națională. Acesta este modul nostru de a le spune tuturor: oriunde v-ați afla, România e acolo unde se cântă, se joacă și se simte românește.”, declară Silvia Macrea, manager CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Evenimentul își propune să readucă în sufletele românilor de pretutindeni bucuria și emoția autentică a Crăciunului tradițional, oferind totodată un prilej de reîntâlnire cu valorile, datinile și frumusețea spiritualității românești.

Spectacolul, organizat de Codruta Events, are loc la Meistersingerhalle Nürnberg (Münchener Straße 21, 90478 Nürnberg, Germania). Biletele sunt disponibile online pe eventim-light.com: https://www.eventim-light.com/de/a/63737af2ac0e1e3b430c3b3f/e/68cd6ca0a5c93f571d9f23fb