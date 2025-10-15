lămuriri de la ministerul sănătății: consultații și analize fără costuri pentru neasigurați

Ministerul Sănătății transmite un apel public către populație, îndemnând românii să profite de consultațiile și investigațiile gratuite de prevenție oferite prin medicii de familie. Noutatea importantă este că aceste servicii sunt disponibile nu doar pentru persoanele asigurate, ci și pentru cele neasigurate.

Conform reglementărilor în vigoare, orice persoană de peste 18 ani poate beneficia, pe baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie, de evaluări de specialitate și analize fără costuri.

Adulții cu vârste între 18 și 39 de ani, chiar dacă nu sunt asigurați, au dreptul la o consultație preventivă pe an, în cadrul căreia sunt evaluați principalii factori de risc: fumatul, alimentația, activitatea fizică și greutatea corporală.

Persoanele de peste 40 de ani pot primi până la trei consultații gratuite anual, ce includ evaluare, consiliere și monitorizare.

„Prevenția medicală trebuie să redevină o normalitate. Dacă ne verificăm starea de sănătate înainte ca problemele să apară, câștigăm timp, energie și, cel mai important, vieți”, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, încurajând populația să meargă la medic chiar și în absența simptomelor.

Ce tipuri de analize pot fi efectuate gratuit

În urma evaluării riscurilor, medicul de familie poate elibera recomandări pentru o serie de analize și investigații, printre care:

glicemie, hemoleucogramă, colesterol total și LDL;

teste pentru ficat și rinichi;

test HPV, ecografie sau mamografie pentru femei;

test pentru depistarea sângelui ocult în scaun (screening pentru cancer colorectal);

test PSA pentru depistarea precoce a cancerului de prostată, destinat bărbaților de peste 50 de ani.

Pacienții care se află deja în evidență cu boli cronice beneficiază, de asemenea, de consultații preventive suplimentare pentru identificarea altor afecțiuni asociate.

Conform Mediafax, în cazuri cu suspiciuni serioase, cum ar fi posibilitatea unei forme de cancer, medicul de familie poate recomanda consulturi suplimentare și analize specifice. De asemenea, femeile însărcinate au acces gratuit la testarea pentru hepatitele B și C, precum și pentru virusul HIV.

Ministerul Sănătății subliniază că prevenția este cea mai eficientă metodă de protejare a sănătății publice și încurajează românii să își programeze regulat controalele medicale, indiferent dacă sunt sau nu asigurați în sistemul public.