micii pietoni din sibiu au învățat regulile de circulație cu ajutorul polițiștilor / foto

Ieri, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, Biroului Rutier Sibiu și Serviciului de Protecție și Pază au desfășurat o activitate educativ-preventivă la Grădinița Maria Clara din municipiul Sibiu.

Evenimentul face parte din parteneriatul educațional încheiat între unitatea de învățământ și Serviciul Rutier Sibiu, având ca obiectiv promovarea comportamentului preventiv și formarea unei culturi a siguranței rutiere în rândul copiilor preșcolari.

La activitate au participat 103 preșcolari din cele șase grupe ale grădiniței, împreună cu cadrele didactice. Scopul întâlnirii a fost familiarizarea copiilor, într-un mod interactiv și adaptat vârstei lor, cu principalele reguli de circulație rutieră.

Polițiștii le-au explicat celor mici cum să traverseze corect strada, semnificația culorilor semaforului, vârsta recomandată pentru deplasarea pe bicicletă și importanța purtării căștii de protecție. De asemenea, copiii au aflat despre regulile de comportament în autoturism, cu accent pe utilizarea centurii de siguranță, și despre măsurile de siguranță atunci când folosesc transportul public.

Prin jocuri, exemple practice și voie bună, preșcolarii au învățat cum să contribuie la propria siguranță, dar și la siguranța celor din jur.

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu derulează constant astfel de activități, în cadrul programelor de educație rutieră adresate elevilor și preșcolarilor, pentru a promova o cultură a responsabilității și a siguranței rutiere încă de la cele mai fragede vârste.