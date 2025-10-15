noi detalii despre crima care a șocat sibiul: cadavrul, îngropat pe valea săpunului

Noi detalii ies la iveală în cazul crimei înfiorătoare de la marginea Sibiului. Cadavrul a fost găsit pe Valea Săpunului, la două săptămâni de la omor. Cuplul care a săvârșit fapta a fost arestat.

Scene desprinse parcă dintr-un film de groază s-au petrecut, în 11 septembrie, pe Valea Săpunului, între municipiul Sibiu și comuna Șelimbăr. O femeie de 52 de ani și un bărbat de 53 de ani au ucis cu sânge rece un bărbat de 67 de ani. Cu toții se cunoșteau, între ei existând un conflict cu rădăcini vechi.

Sursele Ora de Sibiu spun că nu există niciun martor care să poată relata ce s-a întâmplat în acea zi. Cert este că trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit după două săptămâni, în 25 septembrie, la doar 200 de metri de locul faptei. Cei doi indivizi au îngropat cadavrul, el fiind descoperit de un trecător care a sunat îngrozit la 112.

Citește și: Bărbat ucis și îngropat la marginea Sibiului. Cine sunt criminalii

Aceleași surse au declarat că atât ucigașii, cât și victima, locuiau în niște barăci improvizate pe Valea Săpunului. Deși conflictul a fost unul spontan, cel mai probabil pe fondul consumului de alcool, între cei trei s-au mai iscat certuri și în trecut.

În 29 septembrie, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Femeia a ajuns și ea apoi în fața judecătorilor, în 9 octombrie, care au decis arestarea ei.