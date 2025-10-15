Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu a obținut o dublă distincție națională la Conferința ANBPR BiblioPUBLICA 2025. Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România a premiat excelența programelor derulate și dedicarea echipei instituției sibiene, acordându-i două importante recunoașteri în cadrul Galei ANBPR 2025, organizată la Oradea.

Premiul BIBLIOTECARUL ANULUI a fost acordat Mihaelei Dobrescu, bibliotecară la Compartimentul Carte pentru Adulți al bibliotecii publice sibiene. Cu o activitate constantă și dedicată în sprijinul lecturii publice, Mihaela Dobrescu face parte din echipa de bibliotecari astriști care organizează activități de lectură, ateliere educaționale și întâlniri culturale în școli și comunități din județul Sibiu.

Ea coordonează, totodată, proiecte și programe dedicate adolescenților, menite să extindă orizontul de cunoaștere, învățare și dezvoltarebpersonală a tinerilor prin intermediul lecturii și dialogului. Printre inițiativele sale se numără organizarea clubului dedicat adolescenților, a sesiunilor de mentorat cultural, dar și promovarea voluntariatului în rândul tinerilor, fiind coordonatoarea echipei astriste de voluntari.

În paralel, Mihaela Dobrescu s-a remarcat prin implicarea sa în proiecte de promovare a patrimoniului local și național, precum și prin publicarea volumului „Călimănești – între istorie, mit și legendă”, o lucrare dedicată redescoperirii valorilor culturale și istorice din zona natală.

Mihaela Dobrescu – bibliotecarul anului

Premiul pentru CEL MAI BUN PROGRAM DE BIBLIOTECĂ JUDEȚEANĂ a fost câștigat de ASTRA Adolescent, un program estival inovator dedicat tinerilor. Conceput și coordonat de echipa Bibliotecii ASTRA Sibiu, programul oferă adolescenților un cadru deschis de învățare, socializare și exprimare liberă, prin întâlniri cu specialiști din diverse domenii, dezbateri pe teme actuale, ateliere creative și activități culturale derulate atât în spațiile bibliotecii, cât și în alte locuri din orașul și județul Sibiu. Programul, devenit deja o tradiție a verilor sibiene, urmărește să dezvolte competențele socio-culturale ale adolescenților, să stimuleze gândirea critică și să promoveze lectura ca formă de dialog între generații.

„Munca echipei Bibliotecii ASTRA din ultimii ani își arată roadele. Aprecierea la nivel național evidențiază contribuția semnificativă a Bibliotecii ASTRA la dezvoltarea culturală și educațională a societății și a comunității din care facem parte. O dată în plus, pot remarca profesionalismul echipei și impactul semnificativ al proiectelor derulate în comunitate. Este o recunoaștere care ne onorează și, totodată, ne motivează să continuăm să dezvoltăm servicii și programe adaptate nevoilor comunității, păstrând în același timp tradiția și valorile culturale care definesc Biblioteca ASTRA.” – declară Răzvan C. Pop, managerul bibliotecii publice sibiene.

Conferința ANBPR BiblioPUBLICA 2025 a reunit profesioniști din domeniul biblioteconomic din întreaga țară. Sub tema „Biblioteci ca spații comunitare polivalente”, evenimentul a creat un context favorabil schimbului de experiență, dialogului profesional și conturării unor noi direcții strategice pentru dezvoltarea bibliotecilor publice. Participanții au explorat rolul esențial al bibliotecilor în sprijinirea educației pe tot parcursul vieții, în promovarea incluziunii sociale și digitale, dar și în consolidarea parteneriatelor inovatoare la nivel local, național și internațional. Conferința a confirmat încă o dată statutul bibliotecilor publice drept centre comunitare deschise, inovatoare și incluzive, menite să conecteze oameni, idei și resurse pentru o dezvoltare durabilă a comunităților.