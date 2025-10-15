În weekendul recent încheiat, polițiștii din cadrul Biroului Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat o acțiune în cadrul campaniei „FOCUS ON THE ROAD”, având ca obiectiv descurajarea folosirii telefonului mobil și a altor comportamente care distrag atenția la volan, una dintre cauzele frecvente ale accidentelor rutiere grave.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au verificat 532 de autovehicule și au aplicat 181 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 93.823 de lei.

Totodată, au fost reținute 23 de permise de conducere, pentru abateri precum folosirea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive care distrag atenția concomitent cu alte încălcări ale regulilor de circulație, depășirea vitezei maxime admise cu peste 50 km/h, nerespectarea regulilor privind depășirea și comportamentul agresiv în trafic.

De asemenea, polițiștii au retras 15 certificate de înmatriculare, ca urmare a neregulilor tehnice constatate.

Pe parcursul acțiunii, conducătorii auto au fost informați despre riscurile distragerii atenției la volan și au primit recomandări privind utilizarea sistemelor „mâini libere”, respectarea limitelor de viteză și menținerea distanței de siguranță în mers.

Poliția Rutieră continuă acțiunile preventive pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente și pentru protejarea vieții tuturor participanților la trafic.