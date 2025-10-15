s-a făcut ”lumină”: csu sibiu a decis ce se întâmplă cu antrenorul geert hammink / video

După startul dezastruos de sezon, antrenorul lui CSU, Geert Hammink primește încredere momentan din partea conducerii clubului, dar olandezul este sub presiune și poate fi înlocuit, dacă nu redresează rapid echipa.

Adus în vară la echipă de directorul Andu Hanea și de managerul sportiv Dan Fleșeriu, antrenorul olandez Geert Hammink nu a găsit deocamdată soluțiile pentru a închega o echipă, care suferă teribil în defensivă. Tehnicianul olandez a fost schimbat anul trecut după doar un joc de la Antwerp! Anterior, a dezamăgit și la Frankfurt Skyliners (Germania), echipă pe care a lăsat-o pe loc retrogradabil. La începutul carierei de tehnician, Geert a performat în Olanda, la Zeiden.

”Pentru un club ca Sibiu, să începi campionatul cu un bilanț de 0-4 îți poate da foarte ușor varianta să schimbi antrenorul și de a îl scoate în față ca vinovat. Cu toate astea, vom continua cu Geert, însă este foarte important de înțeles două lucruri. Atâta timp cât am decis să continuăm cu el, înseamnă că îi acordăm încredere. Am putut să accept că au fost făcute niște erori de selecție, probabil din cauza neadaptării unor jucători în campionatul nostru, însă e cert că presiunea în momentul ăsta e pe toată lumea. Noi vom face niște schimbări în lot și ne așteptăm ca aceste schimbări să dea roade. În momentul în care aceste schimbări nu dau roade… trebuie să performăm, nu putem ține un jucător sau un antrenor la infinit. Până la urmă, și de mine este vorba aici” a explicat Alexandru Hanea într-o conferință de presă susținută miercuri la Sibiu.

Lui Geert Hammink i se poate imputa și alcătuirea lotului în vară, mai ales că din stranierii veniți, deocamdată dă randament doar americanul Randolph Jr.

”În mod firesc, un antrenor își aduce jucătorii. Geert când a venit la echipă, românii, așa tineri cum sunt, erau deja semnați. Filip Adamovic avea contract pe doi ani de zile, iar Pratt a fost decizia noastră să rămână, înainte să vină antrenorul, pe mai multe considerente. După care, cei patru jucători veniți ulterior au fost decizia integrală a antrenorului. E foarte adevărat că în momentul în care am purtat discuții cu el pentru a veni la Sibiu, a știut perfect lotul de jucători deja semnați! Un antrenor își aduce jucătorii în care el crede și simte că-i poate integra în sistemul de joc pe care el îl vizează. Mie nu-mi place să dau înapoi, obiectivul rămâne același, noi în continuare trebuie să luptăm, să intrăm în play-off” a declarat Alexandru Hanea.

În cazul în care se va ajunge la despărțirea de Geert Hammink, prima opțiune de antrenor pentru sibieni pare chiar Dan Fleșeriu, aflat în cadrul clubului pe postul de director tehnic. Dan Fleșeriu a fost antrenorul principal al echipei CSU Sibiu în perioada 2015-2021, reușind să câștige Cupa României în 2019.

CSU Sibiu este una din cele trei echipe rămase fără victorie după patru etape din Liga Națională, alături de CSM Tg. Jiu și Municipal Galați, considerate principalele echipe vizate de retrogradare.