Primăria Sibiu anunță măsuri în contextul în care Calea Dumbrăvii a fost acoperită de noroiul adus de camioanele și betonierele care ies din șantierul campusului ULBS, aflat pe fosta bază Tursib. (DETALII AICI)

În ultimele zile, carosabilul de pe Calea Dumbrăvii a fost plin de noroi, în special în zona dintre ieșirea din șantier și intersecția cu strada Argeșului. După fiecare camion care părăsește șantierul, rămân urme de noroi, ceea ce a dus la nemulțumiri din partea locuitorilor din zonă. Aceștia susțin că firmele de construcții nu respectă obligația de a curăța roțile utilajelor înainte de intrarea pe drumurile publice.

Potrivit unui răspuns transmis de Primăria Sibiu, autoritățile locale au luat act de situație și vor aplica un avertisment firmei care se ocupă de lucrări, urmând ca, în cazul în care nu sunt respectate măsurile impuse, să se treacă la sancțiuni.

„Ca parte din activitatea curentă, Poliția Locală efectuează controale pe șantierele din municipiul Sibiu, verificând pe lângă modul de respectare a autorizației și conformarea cu normele de păstrare a curățeniei în șantiere, și la ieșirea din acestea.

Șantierul pe care îl indicați este monitorizat și acesta de Poliția Locală și s-a constatat că firma de construcții respectivă curăță periodic asfaltul pe care ajunge mizeria din șantier. Având în vedere că măsurile luate de constructor nu sunt suficiente, iar asfaltul este în continuare murdărit cu pământul adus din șantier, Poliția Locală va aplica în primă fază un avertisment, punându-i în vedere firmei să respecte normele și să spele roților autocamioanelor la ieșirea acestora din zona de lucru, în caz contrar urmând să se aplice amenda prevăzută de HCL 210/2001 în cuantum de 1.000 de lei”, a transmis Mirela Gligore, purtător de cuvânt al Primăriei Sibiu.

Municipalitatea subliniază că șantierul este monitorizat, iar dacă firma nu respectă obligațiile de curățare, se vor aplica sancțiuni conform hotărârilor locale în vigoare.

Citește și: Calea Dumbrăvii plină de noroi: camioanele care lucrează la campusul ULBS lasă mizerie pe stradă / video foto