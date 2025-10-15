scene de groază pe autostradă la sibiu: a șicanat un șofer și a coborât din mașină să-l bată

Scene de groază au avut loc, în vara anului 2021, pe autostrada A1, între Orăștie și Sibiu. Un șofer periculos a șicanat un alt participant la trafic, a frânat în fața lui forțându-l să oprească, după care s-a dat jos din mașină, pe banda a doua, pentru a-l bate. Individul i-a lovit în repetate rânduri autoturismul, după care a demarat în trombă. Bărbatul a fost cercetat pentru amenințare, împiedicarea circulației pe drumurile publice și distrugere. Pentru două dintre aceste fapte răspunderea penală s-a prescris înainte de pronunțarea sentinței, el fiind condamnat abia la începutul lunii octombrie 2025 doar pentru infracțiunea de distrugere.

Un incident grav a avut loc, în 25 iulie 2021, pe autostrada A1, pe sensul de mers Orăștie-Sibiu, în apropiere de kilometrul 288. Un șofer aflat la volanul unui Alfa Romeo a fost cercetat pentru infracțiunile de distrugere, amenințare și împiedicarea circulației pe drumurile publice, potrivit datelor publice de pe rejust.ro.

Șicanat și forțat să oprească pe autostradă: un individ i-a distrus mașina

Un bărbat aflat la volanul unui autoturism marca Mercedes Benz circula regulamentar, cu 130 km/h, pe banda de viteză a autostrăzii. Traficul era îngreunat, însă asta nu l-a împiedicat pe un alt participant la trafic să se comporte de parcă drumul îi aparținea.

Șoferul agresiv a depășit prin dreapta, s-a poziționat în fața Mercedesului și a frânat brusc în mod repetat, obligându-l pe conducătorul auto să frâneze violent de la o viteză mare, în condiții de trafic intens. După ce a blocat total mașina acestuia pe banda a doua a autostrăzii, agresorul a coborât, i-a amenințat pe ocupanți și a lovit cu piciorul oglinda laterală și un far. „Acesta s-a poziționat cu autoturismul în fața persoanelor vătămate și intenționat a frânat brusc, în mod succesiv, forțându-i pe aceștia să oprească deși circulau cu o viteza de 130 km/h, iar traficul pe autostrada era intens. Inculpatul a coborât apoi de la volanul autoturismului cu care se deplasa și a început să amenințe persoanele vătămate cu acte de violență, acțiuni urmate de lovirea cu piciorul, în mod repetat, a oglinzii laterale și a farului autoturismului Mercedes Benz, ambele de pe partea stângă, distrugându-le”, potrivit rejust.ro. Prejudiciul cauzat a fost de peste 7.500 lei.

Bărbat agresat a precizat, în fața Instanței, că abia după ce a scos telefonul să filmeze scenele, individul s-a oprit. „(…) s-a urcat în autoturismul personal și a plecat, iar la prima ieșire a părăsit autostrada, reușind astfel să evite filtrele de poliție rutieră care fuseseră deja alertate de persoana vătămată prin apel la numărul unic de urgență 112”.

Potrivit declarațiilor victimei, conflictul a izbucnit după ce individul cu Alfa Romeo l-a depășit pe șoferul din Mercedes prin dreapta – pe banda 1. În momentul în care l-a devansat, șoferul din Mercedes l-a claxonat cu intenția de a-l avertiza, ca un fel de reproș pentru manevra anterioară. Acela a fost momentul în care individul s-a enervat și a început manevrele extrem de periculoase.

După investigații complexe, agresorul a fost identificat, oamenii legii descoperind că el avea antecedente penale. Abia un an mai târziu, în 27 septembrie 2022, acestuia i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect. Următoarea zi, el a devenit inculpat în dosar.

Condamnat doar pentru distrugere. Celelalte fapte s-au prescris

Adus la audieri, bărbatul acuzat de agresiune a avut o altă versiune. El a precizat că cel care a început șicanarea a fost de fapt șoferul din Mercedes. „În timp ce se afla în dreptul localității Apoldu a observat un autoturism jeep care îi dădea flash-uri din spate, el fiind angajat în depășirea unui autoturism pe banda a doua de circulație. După ce a depășit, a lăsat autoturismul marca Mercedes să treacă și după aproximativ 5 km sensul de mers s-a îngustat la o singură bandă de circulație, iar în acel moment i-a intrat în față și a frânat de mai multe ori cu intenție autoturismul mai sus menționat. După ce s-a terminat porțiunea de drum îngustat, el fiind enervat de gesturile conducătorului autoturismului Mercedes, l-a depășit pe partea dreaptă, respectiv pe partea banda 1 de circulație, s-a poziționat în fața lui și a frânat de mai multe ori până când amândoi s-au oprit”, potrivit rejust.ro. Pe de altă parte, într-o adresă formulată de CNAIR s-a precizat că, în ziua acelui incident, nu era instituită nicio restricție de circulație pe autostradă, astfel că nu se îngusta banda în locul indicat.

În urma celor întâmplate, bărbatul a fost condamnat la începutul acestei luni. Judecătoria Săliște a constatat însă că, pentru infracțiunile de amenințare și împiedicarea circulației, răspunderea penală s-a prescris înainte de pronunțarea sentinței, astfel că procesul a încetat sub acest aspect. „Conform dispozitiilor art. 153 alin. 1 Cod pen., prescripția înlătură răspunderea penală, iar termenul general de prescripție este de 3 ani, dacă legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii care nu depășește un an sau amenda, potrivit art. 154 lit. e) Cod pen. Termenele prevăzute în art. 154 alin. 1 încep să curgă de la data săvârşirii infracţiunii, potrivit art. art. 154 alin. 2 Cod pen”, potrivit rejust.ro.

Așadar, șoferul a fost condamnat doar pentru infracțiunea de distrugere la 1 an și 2 luni închisoare. El mai avea alte condamnări anterioare, motiv pentru care au fost contopite pedepsele, rezultând o pedeapsă totală cu închisoarea de 5 ani, o lună și 23 de zile. Din aceasta se va scădea durata perioadei deja executate, respectiv de la data de 8 martie 2022 până la zi. Individul a fost obligat totodată să achite despăgubiri asiguratorului pentru prejudiciul produs.