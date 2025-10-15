șeful anaf anunță: „lucrăm la dosarul iohannis. toți contribuabilii sunt tratați la fel”

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nicușor Nica, a confirmat că instituția lucrează activ la dosarul fostului președinte al României, Klaus Iohannis, în vederea recuperării prejudiciului stabilit. Declarațiile au fost făcute într-o emisiune difuzată de Antena 3 CNN.

„Orice leu contează în condițiile acestea pentru bugetul statului, iar noi la ANAF știm ce avem de făcut. Suntem în direcția bună — colectăm mai bine de la lună la lună și pentru faptul că tratăm pe toți contribuabilii la fel”, a spus șeful ANAF.

Întrebat direct despre situația lui Klaus Iohannis, Nica a precizat că inspectorii fiscali sunt deja în etapa următoare a procedurii:

„În ceea ce privește cazul pe care dumneavoastră l-ați expus, pe lângă măsurile întreprinse și prezentate în zona publică, colegii mei lucrează la materialul din pasul 2, referitor la recuperarea acestor sume și, în cel mai scurt timp, vom veni în zona publică să prezentăm rezultatele.”

Președintele ANAF a subliniat că nu doar fostul președinte va fi vizat de controale, ci toți cetățenii care nu își pot justifica averile, inclusiv mașinile scumpe sau proprietățile de valoare ridicată.

„Avem obligația să verificăm toate cazurile unde există suspiciuni. Legea se aplică la fel pentru toată lumea”, a adăugat Adrian Nicușor Nica.

Declarațiile vin în contextul intensificării controalelor ANAF privind verificarea averilor nejustificate, o acțiune amplă prin care instituția vizează recuperarea prejudiciilor și creșterea gradului de colectare la bugetul de stat.