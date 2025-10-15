mașină de curățenie cu abur pentru pardoseli în supermarket, curățare exterioară cu mașină de șters covoare, aspirator cu overboard pentru curățarea pavimentului în construcții.

„123 Curat” este o firmă de curățenie cu sediul în Sibiu, activă din 2021, care oferă servicii complete pentru clienți din întreg județul Sibiu. Cu o echipă formată din 15 angajați dedicați, compania răspunde prompt și eficient solicitărilor din partea persoanelor fizice, firmelor sau asociațiilor de locatari.

Serviciile oferite de „123 Curat” acoperă o gamă largă de nevoi: curățenie generală, întreținere periodică a scărilor de bloc, igienizarea parcărilor și a spațiilor comerciale, curățenie în magazine, hale industriale sau corturi de evenimente. Firma intervine atât în interior, cât și în exterior, asigurând o curățenie completă pentru orice tip de spațiu.

Curățenie după constructor – o intervenție necesară

Unul dintre cele mai căutate servicii oferite de 123 Curat este curățenia post-construcție. După terminarea lucrărilor de construcție sau renovare, firma preia responsabilitatea de a aduce spațiul în stare perfectă de utilizare.

Echipa se ocupă de strângerea molozului și a deșeurilor rămase, elimină urmele de vopsea, ciment, adeziv sau praf de șantier, aspiră pereții și instalațiile, curăță tâmplăria, caloriferele, prizele și întrerupătoarele. Suprafețele vitrate sunt tratate cu soluții profesionale, iar grupurile sanitare sunt igienizate în profunzime. Pardoselile sunt curățate atât manual, cât și mecanizat, în funcție de tipul suprafeței, iar mochetelor li se redă aspectul curat și îngrijit prin metode specializate.

Totul este realizat cu echipamente moderne și produse profesionale, iar la cererea clientului, pot fi efectuate și operațiuni suplimentare, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui spațiu.

Servicii dedicate asociațiilor de locatari

Pentru scările de bloc și spațiile comune din cadrul asociațiilor de proprietari, „123 Curat” oferă curățenie periodică în baza unui program stabilit de comun acord. Fie că este vorba de întreținere zilnică, săptămânală sau curățenie generală, echipa intervine cu profesionalism, având grijă ca toate suprafețele să fie curate, igienizate și sigure pentru locatari.

Pe lângă serviciile de interior, „123 Curat” pune la dispoziția clienților și intervenții exterioare: întreținerea spațiilor verzi, toaletarea arborilor, plantări sezoniere și curățarea mecanizată a pavajelor, teraselor sau aleilor. De asemenea, firma poate transporta materiale precum pământ de grădină, nisip sau pietriș și oferă servicii de săpături, demolări ușoare și evacuare a deșeurilor rezultate.

La cerere, echipa execută și lucrări de vopsire a diverselor suprafețe exterioare, inclusiv în zone greu accesibile, folosind echipamente speciale pentru lucrul la înălțime.

Intervenții în situații speciale

„123 Curat” este pregătită și pentru situații de urgență sau neprevăzute. În cazul unor incidente precum inundații sau incendii, firma oferă curățenie specializată, acționând rapid și eficient pentru a reduce efectele pagubelor și pentru a reface spațiile afectate într-un timp cât mai scurt.

Spălătorie de covoare cu preluare de la domiciliu

Un serviciu apreciat de clienți este spălătoria de covoare. Firma preia covoarele direct de la domiciliu, le curăță cu detergenți profesionali și le returnează curate, igienizate și fără urme de miros neplăcut sau reziduuri. Acest serviciu este ideal pentru familii, persoane în vârstă sau clienți care își doresc comoditate și eficiență.

Compania „123 Curat” se remarcă prin seriozitate, promptitudine și diversitatea serviciilor oferite. Echipamentele moderne, experiența acumulată și profesionalismul echipei sunt garanții ale calității. Fie că este vorba despre o curățenie ocazională sau un parteneriat de lungă durată, fiecare lucrare este tratată cu aceeași atenție la detalii.

Pentru mai multe informații, cereri de ofertă sau programări, clienții pot accesa site-ul oficial 123curat.ro sau pot vizita pagina de Facebook facebook.com/123curat, unde sunt prezentate exemple de lucrări și testimoniale ale clienților mulțumiți.

