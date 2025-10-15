O adevărată tragedie a avut loc, miercuri, în satul sibian Moșna. Un tânăr de 25 de ani a murit după ce a fost strivit de un arbore. Bărbatul tăia lemne în pădure.

Tânărul, domiciliat în Biertan, se afla în pădure la Moșna. Omul a fost strivit de copacul pe care încerca să îl taie. Echipajele medicale s-au deplasat de urgență în zonă și, deși au ajuns la scurt timp de la producerea accidentului, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

„Două echipaje de tip B, de la Mediaș, au intervenit într-o pădure din apropierea localității Moșna, unde un tânăr de 25 de ani a fost accidentat de un copac în timp ce tăia lemne. Datorită terenului accidentat și accesului dificil în zonă, echipajul SAJ s-a deplasat cu o mașină de teren până la locul accidentului. Din păcate, la sosirea echipajelor, bărbatul prezenta leziuni cerebrale incompatibile cu viața și a fost declarat decesul”, transmite Vasile Scridon, purtătorul de cuvânt al SAJ Sibiu.

Polițiștii Secției nr. 2 de Poliție Rurală Mediaș au început cercetările în acest caz. Potrivit acestora, „în timp ce opera un utilaj în fondul de exploatare forestieră de pe raza localității Moșna, din cauze care urmează a se stabili, tânărul ar fi fost lovit de un arbore, care ar fi căzut peste el”.

În cauză, s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând a se stabili toate circumstanțele producerii evenimentului.