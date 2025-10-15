sibiul, lovit de valul virozelor de toamnă: peste 1.700 de cazuri într-o săptămână

Cea de-a doua săptămână de supraveghere a evoluției infecțiilor respiratorii acute și a gripei, pentru perioada 06-12 octombrie 2025, indică absența activității gripale în județul Sibiu, însă cu o creștere a numărului de cazuri de afecțiuni respiratorii sezoniere. Astfel, în această perioadă nu a fost raportat niciun caz de gripă.

În schimb, medicii au înregistrat 1.743 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), cu 350 de cazuri mai multe față de săptămâna precedentă (29.09-05.10.2025) și cu 127 de cazuri mai mult decât în perioada similară din 2024. Majoritatea cazurilor au fost ușoare, iar spitalizarea a fost necesară doar în 43 de situații. Cel mai afectat segment a fost cel al copiilor: 51,45% dintre cazuri au fost în rândul persoanelor cu vârste între 0 și 14 ani, iar ponderea internărilor este mai mare tot în această categorie.

În aceeași perioadă, pneumopatiile au fost raportate în 308 cazuri, în creștere ușoară față de săptămâna precedentă (+15 cazuri) și cu 33 de cazuri mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe îmbolnăviri au fost în rândul persoanelor active și al celor cu vârsta peste 65 de ani, care reprezintă aproximativ 70% din totalul cazurilor.

Directorul DSP Sibiu, Horațiu Cojocaru, a subliniat că: „Ne bucură faptul că în acest moment nu se înregistrează activitate gripală intensă, ceea ce le oferă oamenilor timp să se vaccineze și să fie protejați pe întreaga perioadă a sezonului rece. Totodată, observăm o creștere a numărului de viroze, cu un plus de 350 de cazuri față de săptămâna trecută, ceea ce arată intensificarea activității virale. Facem apel la persoanele care prezintă simptome să consulte medicul, să urmeze indicațiile terapeutice și să poarte mască pentru a proteja persoanele cu care intră în contact. Părinților le recomandăm să nu ducă copiii bolnavi în colectivități, pentru a preveni răspândirea bolilor și a grăbi vindecarea. Netratate corespunzător, infecțiile virale și cele pulmonare pot duce la forme severe, necesitatea internării și tratamente mai agresive.”