tinerii din sibiu, provocați să gândească liber: 8 documentare care zguduie conștiințe la astra film festival

Ce face din Astra Film un festival al tinerilor de toate vârstele. Câteva recomandări de filme pentru tinerii care vor să știe cât mai multe lucruri despre lumea în care trăiesc

Cu un ochi spre prezent și cu un altul spre viitor, selecția documentarelor de la ediția din acest an a festivalului Astra Film, care va avea loc la Sibiu în perioada 17-26 octombrie, include subiecte precum manipularea din online, ura și asaltul tehnologic, violența fizică, sexuală și psihologică a fetelor și femeilor, propaganda politică și angoasele societății sau lupta părinților pentru mai binele copiilor lor.

Se poate spune că toate au un mesaj comun, acela de a-i informa și a-i responsabiliza pe oamenii care vin la film și de a le oferi o perspectivă a realității lumii de astăzi, în așa fel încât să-și cultive gândirea critică și să poată face alegeri potrivite. Sau, așa cum spune Dumitru Budrala, directorul fondator Astra Film Festival, „Unele filmele documentare te fac să uiți de tine. Altele te fac să te întrebi cine ești”.

Opt filme care provoacă imaginația tinerilor

Noi am selectat 8 filme care ar putea să le placă celor tineri, să îi pună pe gânduri, să le ofere răspunsuri și să nască noi întrebări. Cu siguranță, însă, fiecare își poate face propria selecție. Programul complet al festivalului poate fi consultat aici: https://astrafilm.ro/program/.

În Domnul Nimeni împotriva lui Putin (r. David Borenstein, Danemarca – 2025), vedem dilema insuportabilă a oamenilor de zi cu zi din Rusia. De exemplu, un profesor e forțat să predea propagandă rusă de război în școli, în loc de propria materie, și să promoveze versiuni distorsionate ale istoriei europene, dezvăluind angoasa din societatea rusă și impactul profund al regimului lui Vladimir Putin asupra cetățenilor obișnuițProiecții în 18 și 23 octombrie, la CineGold Sibiu. Detalii: https://astrafilm.ro/aff2025/domnul-nimeni-impotriva-lui-putin/.

Anatomia unor delicte obiș nuite (r. Adina Sădeanu, România – 2025) . Filmul urmărește lupta pentru dreptate a patru femei abuzate, din România și Belgia, o luptă purtată într-o lume care refuză să recunoască faptul că expunerea intimității în spațiul virtual este o formă de agresiune sexuală (Detalii: https://astrafilm.ro/aff2025/anatomia-unor-delicte-obisnuite/). Filmul, care concurează în secțiunea competițională România, este punctul de pornire al dezbaterii tip DocTalk, „Când începe femicidul?”, care va avea loc duminică, 19 octombrie, de la ora 16:00 . Moderată de jurnalista Paula Herlo, ai cărei invitate sunt jurnalista Ramona Ursu, artista Erika Isac și Eniko Gall, din partea Asociației A.L.E.G., dezbaterea este mai mult decât necesară, în contextul în care numărul cazurilor de femicid a crescut alarmant în România. Filmul Adinei Sădean mai poate fi văzut și vineri, 24 octombrie, la Astra Film Cinema.

(r. Adina Sădeanu, România – 2025) Filmul urmărește lupta pentru dreptate a patru femei abuzate, din România și Belgia, o luptă purtată într-o lume care refuză să recunoască faptul că expunerea intimității în spațiul virtual este o formă de agresiune sexuală (Detalii: https://astrafilm.ro/aff2025/anatomia-unor-delicte-obisnuite/). Filmul, care concurează în secțiunea competițională România, este punctul de pornire al dezbaterii tip DocTalk, „Când începe femicidul?”, care va avea loc duminică, 19 octombrie, de la ora 16:00 Moderată de jurnalista Paula Herlo, ai cărei invitate sunt jurnalista Ramona Ursu, artista Erika Isac și Eniko Gall, din partea Asociației A.L.E.G., dezbaterea este mai mult decât necesară, în contextul în care numărul cazurilor de femicid a crescut alarmant în România. Filmul Adinei Sădean mai poate fi văzut și vineri, 24 octombrie, la Astra Film Cinema. Decodând ura (r. Simon Klose, Danemarca – 2025). Jurnalista suedeză My Vingren își crează identități false pentru a se infiltra în comunități online de extremă dreapta. Desemnat cel mai bun documentar la Sedona Film Festival (2025) și la Tribeca Film Festival (2024), filmul danez dezvăluie cum rețelele sociale, algoritmii și finanțările obscure transformă ura într-un produs profitabil, tolerat și chiar stimulat de marile platforme digitale. Documentarul va fi proiectat pe 18 octombrie, de la 18:30, înainte de DocTalk-ul „Neofascism online și offline pe algoritmul urii”, la care participă jurnaliștii Ioana Ciurlea (moderator), Emilia Șercan și Florin Negruțiu. Filmul „Decodând Ura” mai poate fi văzut și în zilele de 21 și 24 octombrie la CineGold. Detalii și bilete: https://astrafilm.ro/aff2025/decodand-ura/.

Joaca de-a pețitul (r. Violet Du Feng, Statele Unite ale Americii – 2025). În urma politicii unui singur copil, China se confruntă cu un dezechilibru de gen semnificativ: sunt mult mai mulți bărbați decât femei, astfel încât bărbaților le este tot mai greu să își găsească partenere. Filmul arată cum trei tineri chinezi merg într-o tabără de șapte zile pentru a învăța să cucerească femei. Ei descoperă că adevărata provocare nu e să impresionezi, ci să rămâi autentic. O poveste plină de umor și de surprize, care poate fi văzută în zilele de 19 și 24 octombrie la Astra Film Cinema și CineGold, Sibiu. Detalii: https://astrafilm.ro/aff2025/joaca-de-a-petitul/.

Tehnologia internetului este, de multe ori, invizibilă și de neînțeles. La fel și structurile de putere care o controlează. Se pune întrebarea: Este internetul o armă sau un instrument? Documentarul Apocalipsa digitală (r. Dylan Reibling, Canada – 2025) ne arată omișcare globală care luptă pentru a face din internet o platformă liberă și deschisă. Filmul ne poartă prin locuri surprinzătoare unde această luptă prinde viață: un squat anarhist din Berlin, un sat indigen din Brazilia, un garaj din Miami, o biserică din nordul Spaniei sau chiar un peisaj distopic din Taiwan. Proiecții în 20 și 21 octombrie, la Astra Film Cinema și CineGold, Sibiu (https://astrafilm.ro/aff2025/apocalipsa-digitala/).

Dragul meu Th é o (r. Alisa Kovalenko, Ucraina – 2025). O tânără mamă din Ucraina, înrolată voluntar, își consemnează sentimentele și experiențele de pe front sub forma unui jurnal dedicat fiului ei, Théo, în vârstă de cinci ani. Ea alege să lupte pentru a salva viitorul băiatului ei, astfel încât, mai târziu, el să nu fie nevoit să meargă la război. Un film mărturie despre curaj, maternitate și sacrificiu. Proiecții, în 20 și 25 octombrie, la CineGold Sibiu (https://astrafilm.ro/aff2025/dragul-meu-theo/ ).

(r. Alisa Kovalenko, Ucraina – 2025). O tânără mamă din Ucraina, înrolată voluntar, își consemnează sentimentele și experiențele de pe front sub forma unui jurnal dedicat fiului ei, Théo, în vârstă de cinci ani. Ea alege să lupte pentru a salva viitorul băiatului ei, astfel încât, mai târziu, el să nu fie nevoit să meargă la război. Un film mărturie despre curaj, maternitate și sacrificiu. Proiecții, în 20 și 25 octombrie, la CineGold Sibiu (https://astrafilm.ro/aff2025/dragul-meu-theo/ Cosmonauții adoră guma de mestecat (r. Aline Helmcke, Bulgaria – 2024). Două artiste aflate de o parte și de alta a Europei își explorează trecutul prin scrisori, arhivă personală și animație, dezbătând preconcepțiile despre Est și Vest și imaginându-și cum ar putea arăta viitorul. Filmul este o reflecție despre identitate, memorie și visul unei Europe unite. O navă spațială de carton, spațiu simbolic din care ele privesc planeta, le ajută să-și imagineze un viitor mai bun. Filmul participă la competiția DocShorts și poate fi văzut pe 22 octombrie, la CineGold Sibiu (https://astrafilm.ro/aff2025/cosmonautii-adora-guma-de-mestacat/).

Portretul unui tată confuz (r. Gunnar Hall Jensen, Norvegia – 2025) este o confesiune cinematografică tulburătoare despre relația tată-fiu, fragilitatea vieții și căutările, adesea confuze, ale identității masculine. Filmul, construit din materiale de arhivă înregistrate de regizor timp de peste 20 de ani, urmărește destinul fiului, Jonathan, un tânăr carismatic, dar vulnerabil, care, în încercarea de a-și găsi locul în lume, cade pradă unor compromisuri dureroase. Drumul său intersectează umbrele lumii online și fenomenul Tate, culminând cu tragedia unei morți premature. Filmul regizorului norvegian va genera la Astra Film Festival o dezbatere tip DocTalk, moderată de Anca Suciu, avându-i ca invitați pe Ștefan Baghiu, Ionela Băluță și Costi Rogozanu. dezbaterea Cum ferim băieții de fenomenul Tate va avea loc vineri, 24 octombrie la Sala Thalia, Sibiu. Filmul mai poate fi văzut și sâmbătă, 25 octombrie, la CineGold (https://astrafilm.ro/aff2025/portretul-unui-tata-confuz/).

Un univers fascinant al filmului documentar dedicat elevilor de toate vârstele

Lansat în 2009, programul de educație prin film documentar Astra Film Junior include de asemenea o selecție impresionantă de filme alese atent pentru elevi aparținând unor categorii de vârstă diferite: 6+, 11+ și 15+. După proiecții, experiența continuă cu discuții moderate de specialiști, concursuri de benzi desenate, ateliere de creație, film și scriere creativă – toate gândite să transforme vizionarea într-o călătorie completă.

Bilete și abonamente cu preț redus pentru tineri

Tinerii (elevi și studenți) pot plăti bilete cu preț redus la Astra Film Festival 2025, la fel ca pensionarii: 15 lei, față de 25 lei, cât este prețul întreg. Reducerea nu se aplică la programul DocTalk. Există și un abonament special pentru studenți, Astra Student Pass: cu 100 de lei, ei au acces la toate evenimentele din cadrul festivalului. Acest abonament este disponibil doar la casieria festivalului, pe baza carnetului de student vizat la zi.

AFF2025 oferă și alte tipuri de abonamente, precum Astra Film Pass (200 de lei pentru 10 filme la alegere) sau Astra Pass Day (70 de lei, acces la toate evenimentele zilei). Pentru detalii și achiziții de bilete și abonamente, accesați: https://astrafilm.ro/tickets/. Puteți cumpăra bilete și de pe pagina fiecărui film în parte.