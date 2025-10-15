Într-un comunicat de presă, senatorul Ninel Peia este criticat dur de USR Sibiu pentru atacurile la adresa Ruxandrei Cibu Deaconu, dar și pentru limbajul lipsit de respect în plenul Senatului.

În timpul dezbaterilor din Senat, Ninel Peia (SOS) a lansat afirmații care depășesc orice limită morală și umană, insinuând, într-un mod batjocoritor, o legătură între administrarea paracetamolului în sarcină și autism, o teorie falsă, fără nicio bază științifică, dar frecvent întâlnită în discursurile extremiste și conspiraționiste.

„S-a ajuns prea departe în limbajul extremist. Totul devine o încălcare grosolană a regulilor de decență, iar aceste mitocănii ale politicienilor burdușiți de banul public și acum cu pretenții suveraniste nu mai pot fi tolerate. Cerem sancționarea drastică a acestor derapaje. Este vorba despre respectul pe care fiecare parlamentar trebuie să îl arate, indiferent de opiniile politice”, a declarat Adrian Echert, președintele USR Sibiu.

USR Sibiu solicită conducerii Senatului să trimită cazul spre analiză Comisiei juridice și să aplice sancțiunile prevăzute de regulament, în funcție de gravitatea faptelor. Totodată, cerem ca publicul să fie informat transparent asupra măsurilor luate, pentru a restabili încrederea în instituția Parlamentului.

Violența de limbaj nu are ce căuta în Parlament. Respectul, decența și responsabilitatea față de cetățeni trebuie să redevină reperele vieții publice.