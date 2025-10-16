Uniunea Europeană ia în calcul interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice, ca parte a unui plan de reducere a consumului de tutun.

Măsurile propuse includ și restricții privind vânzarea acestora în magazine, benzinării și chioșcuri, potrivit unui proiect de lege al Consiliului UE.

Conform Mediafax, Documentul va fi discutat în cadrul unei reuniuni a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), programată pentru luna noiembrie la Geneva.

Raportul citat în proiect, realizat de un grup de studiu al OMS privind reglementarea produselor din tutun, recomandă „interzicerea filtrelor pentru a reduce atractivitatea țigărilor”. Potrivit documentului, „interzicerea fabricării, importului, distribuției și vânzării țigărilor cu filtru ar putea contribui semnificativ la reducerea consumului de tutun”.

Pe lista de opțiuni se află și interzicerea țigărilor electronice, considerată o măsură suplimentară pentru protecția sănătății publice și a mediului.

Propunerea a fost abordată pentru prima dată pe 9 octombrie, în cadrul Grupului de lucru al Consiliului UE pentru sănătate publică. Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, susține restricțiile și analizează o interdicție „bazată pe generație”, care ar împiedica vânzarea produselor din tutun persoanelor născute după un anumit an.

O inițiativă similară a fost adoptată anterior în Noua Zeelandă, interzicând achiziția legală a țigărilor persoanelor născute după ianuarie 2009, însă ulterior a fost anulată.

Este puțin probabil ca măsura să fie acceptată în Italia. Prim-ministrul Giorgia Meloni a declarat că ar fi imposibil pentru ea să renunțe la fumat fără riscuri. Într-un moment amuzant la summitul de pace din Gaza, desfășurat recent în Egipt, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a glumit cu Meloni pe tema fumatului, la care Emmanuel Macron a adăugat că situația este „imposibilă”.

În prezent, reglementările privind fumatul diferă între statele UE. Țări precum Danemarca, Finlanda, Italia și Suedia respectă în mare măsură legile antifumat, în timp ce Bulgaria și Grecia au o conformitate mai scăzută, potrivit Smoke Free Partnership, un consorțiu de organizații europene.