atenție, șoferi: ceață groasă în sibiu, mediaș și alte zeci de localități

Meteorologii au emis joi dimineață, 16 octombrie 2025, o atenționare COD GALBEN de ceață pentru mai multe localități din județul Sibiu. Avertizarea este valabilă între orele 9:00 și 11:00.

Atenționarea vizează zona joasă a județului Sibiu, respectiv localitățile:

Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Gura Râului, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Sadu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni, Ludoș, Bruiu, Marpod.

Se va semnala ceață densă care determină reducerea vizibilității sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri.

Recomandări pentru șoferi

Reduceți viteza și adaptați-o la condițiile de drum

Folosiți luminile de ceață și evitați manevrele bruște

Păstrați distanța față de vehiculul din față

Atenționarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este de tip nowcasting, ceea ce înseamnă că fenomenele pot apărea sau se pot intensifica rapid.