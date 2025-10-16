ce s-a întâmplat de fapt la poiana: constructorul de pe autostrada sibiu - pitești rupe tăcerea după acuzațiile de alunecare de teren

Autoritățile din comuna Perișani, județul Vâlcea au sesizat marți Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, după ce în localitatea Poiana, aflată în proximitatea șantierului Autostrăzii Sibiu – Pitești, Lotul 3, ar fi fost observate semnele reactivării unei alunecări de teren.

În timp ce autoritățile locale au tratat situația ca pe un posibil risc natural, WeBuild, constructorul lotului respinge ferm existența unei probleme geotehnice.

„Nu există nicio alunecare de teren în zona respectivă”, susțin reprezentanții constructorului, care afirmă că proprietarul pensiunii „Casa de Piatră” ar încerca să creeze presiune publică pentru ca firma să îi închirieze complexul turistic.

„Facem referire la informațiile apărute în ultimele două zile în diverse publicații și pe canale de televiziune, privind presupusa existență a unei alunecări de teren pe Autostrada Sibiu – Pitești, Lotul 3, care ar pune în pericol un complex turistic din vecinătatea autostrăzii. Precizăm că această informație este falsă”, transmite constructorul.

Conform Economica.ro, momentan, instituțiile de la nivel județean nu au comunicat public concluzii oficiale cu privire la sesizare, iar CJSU urmează să analizeze situația raportată de Primăria Perișani. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor confirma existența unui fenomen natural periculos sau dacă incidentul se va dovedi a fi doar o controversă generată de un conflict de interese între investitorul privat și antreprenorul autostrăzii.

Precizările constructorului WeBuild, transmise prin intermediul CNAIR:

„Facem referire la informațiile apărute în ultimele două zile în diverse publicații și pe canale de televiziune, privind presupusa existență a unei alunecări de teren pe Autostrada Sibiu–Pitești, Lotul 3, care ar pune în pericol un complex turistic din vecinătatea autostrăzii.

Dorim să precizăm că aceste informații sunt eronate și nu reflectă realitatea din teren, neexistând nicio alunecare de teren în zona respectivă.

Vă prezentăm mai jos situația reală a evenimentelor care au precedat apariția acestor știri:

În data de 13.10.2025, la km 59+500 al autostrăzii, vis-a-vis de pensiunea Casa de Piatră (aparținând domnului Mihai Popescu), s-au efectuat lucrări de reparații la drumul tehnologic, amplasat în interiorul zonei de șantier a autostrăzii.

Lucrările respective au fost necesare din cauza precipitațiilor abundente din ultima perioadă, care au afectat parțial drumul tehnologic.

În timpul executării acestor lucrări, domnul Mihai Popescu a pătruns fără autorizație în incinta șantierului, solicitând operatorului utilajului să oprească lucrările și așezându-se în fața utilajului, în timp ce filma cu telefonul mobil. Operatorul a informat imediat telefonic șeful de șantier, care s-a deplasat de urgență la fața locului și i-a solicitat domnului Popescu să părăsească zona de lucru, întrucât accesul publicului este interzis în perimetrul șantierului..

Domnul Popescu a refuzat inițial, adresând injurii și acuze nefondate privind „distrugerea naturii din Perișani”, după care a părăsit zona, contactând ulterior diverse autorități pentru a reclama presupuse nereguli inexistente.

Menționăm că amplasamentul autostrăzii se află pe malul stâng al pârâului Băiașu, pe versant, în timp ce pensiunea domnului Popescu este situată pe malul drept, pe un versant distinct.

De asemenea dorim sa subliniem ca domnul Popescu a mai formulat in trecut reclamații similare, referitoare la presupuse alunecări de teren generate de activitatea companiei Webuild în timpul lucrărilor de defrișare. Aceste reclamații au fost investigate de autoritățile competente și s-au dovedit nefondate.

Considerăm că acțiunile recente ale domnului Popescu fac parte dintr-o încercare de a determina compania Webuild să închirieze pensiunea „Casa de Piatră” pe durata executării lucrărilor, aspect menționat chiar de dumnealui în discuții cu reprezentanții noștri, în prezența supervizorului.

Pentru o imagine completă, atașăm prezentei adrese fotografii relevante, care confirmă absența oricărei alunecări de teren în zonă.”