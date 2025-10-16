clădire de birouri lângă gara din sibiu: ar putea avea 8 etaje

O firmă din Sibiu, care are în proprietate un teren aflat în apropierea gării, în Piața 1 Decembrie 1918, intenționează să construiască pe această parcelă o clădire de birouri și spații comerciale. Având în vedere intenția beneficiarului proiectului de a elabora Planul Urbanistic Zonal PUZ CP, sibienii sunt invitați să transmită observații și propuneri pe adresa Primăriei.

Clădirea de birouri – cu regim de înălțime redus – se va construi pe un teren din Piața 1 Decembrie 1918, situat la intersecția străzilor 9 Mai și Blănarilor, aflat în proprietatea SC JPP PLAZA PROIECT SRL. Documentația de urbanism a fost realizată de SC TACTIC DESIGN SRL în luna septembrie 2025 cu scopul de a se stabili cerințele de elaborare a Planului Urbanistic Zonal PUZ CP. Sibienii pot transmite observații – necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare a PUZ-ului CP, în perioada 15 octombrie – 10 noiembrie, pe adresa Primăriei. Detalii AICI.

Clădirea ar putea avea până la 8 etaje

Documentația aflată în dezbatere publică prezintă modul în care ar putea arăta clădirea propusă. Aceasta ar putea avea maximum patru niveluri supraterane pe porțiunea dinspre Piața 1 Decembrie 1918 și până la nouă niveluri supraterane pe latura dintre strada Regele Ferdinand.

„Pentru parcela identificată prin CF 102498, care inițiază documentația de urbanism, zona edificabil se dezvoltă pe latura adiacentă străzii Regele Ferdinand. Suprafața de teren aflată în dreptul accesului în Capela Sfânta Cruce rămâne liberă de construcții, pentru a nu interfera cu modul în care această fațadă va fi percepută dinspre strada 9 Mai. Spațiul din proximitatea capelei va fi pietonal și se va amenaja într-un mod unitar. Regimul de înălțime operează cu mai multe variabile: porțiunea dinspre Piața 1 Decembrie 1018 se propune un regim de înălțime redus, cu maximul patru niveluri supraterane (P+3E). Pe latura dinspre strada Regele Ferdinand/zona de locuințe colective, regimul de înălțime poate crește până la P+8. Pentru a asigura un trotuar generos în raport cu strada Regele Ferdinand, construcția se va retrage cu 4,00 metri de la aliniament la nivelul parterului și al etajelor superioare (4-8)”, se arată în documentație.

Pentru noua clădire, necesarul de locuri de parcare se va dimensiona conform prevederilor regulamentului local de urbanism. Ele vor fi amenajate în subsol sau prin intermediul unei parcări subterane integrate în construcția propusă.

De menționat este faptul că „prezenta documentație de urbanism creează premisele demarării acestui proiect, prin definirea cadrului general – funcțiuni admise, indicatori urbanistici, permisivități și constrângeri privind amplasarea construcțiilor”, urmând ca procesul în cazul parcelei în cauză să fie continuat prin elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD).

Fiindcă zona care face obiectul documentației se urbanism se află în extremitatea estică a centrului istoric, înainte de începerea efectivă a construcției, se vor face săpături arheologice preventive.

Capela Sfânta Cruce ar fi pusă în valoare

Capela romano-catolică „Sfânta Cruce” este un monument istoric construit în anul 1755 pe locul unei mănăstiri dominicane. Documentația aduce o serie de reglementări specifice în zona acesteia, oferind premisele necesare asigurării unui spațiu public adecvat.

„În jurul capelei se propune crearea unui scuar amenajat unitar, care include atât suprafețe de teren aflate în proprietatea municipiului Sibiu, cât și suprafețe de teren care rămân în proprietate privată. Propunerile de amenajare nu vor restricționa accesul utilizatorilor. Utilizând elemente de amenajare peisagistică și sistematizare verticală, se va avea în vedere crearea unui spațiu public care oferă intimitate capelei. Totodată, ulterior realizării descărcării de sarcină arheologică, propunerea de amenajarea va integra elemente relevante care să amintească de prezența mănăstirii dominicane în zonă”, se arată în documentație.

Documentația propune inclusiv amenajarea spațiilor verzi existente în lungul căii ferate sub forma unui parc liniar, în zona străzii Socului. „Aceasta va pune în valoare linia de cale ferata îngustă Mocănița și remiza acesteia”.

Podul Gării ar putea fi lărgit la 4 benzi. Strada Socului, lărgită și ea

În cadrul ședințelor Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Primăria Sibiu și-a exprimat intenția de a lărgi Podul Gării la 4 benzi (câte două pe fiecare sens de circulație), solicitând rezervarea terenurilor necesare pentru realizarea acestui demers, cât și pentru lărgirea arterei care asigură conexiunea dintre strada Socului și Bulevardul Corneliu Coposu. „Pentru a se asigura suprafața de teren necesară acestui demers, aliniamentul se va retrage cu 11,00 metri de la limita existentă. În cazul construirii unor noi clădiri, acestea se vor amplasa pe aliniamentul rezultat în urma retragerii. Modul de transfer al terenurilor către domeniul public al municipiului Sibiu se va soluționa printr-o negociere între reprezentanții celor două instituții implicate”, se arată în documentație. Strada Socului ar urma să fie lărgită, fără să afecteze linia mocăniței, care este monument istoric.

În documentație se menționează nevoia refacerii legăturii dintre zona gării și cartierul Lupeni, aflat de partea cealaltă a căii ferate, printr-o pasarelă pietonală. „Traseul acestei legături va urmări să refacă vechiul parcurs al străzilor, întrerupt de construirea căii ferate și gării”.