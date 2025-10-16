controale în centrele sociale din sibiu: deficiențe la cazare, lipsă de personal și acces blocat pentru persoanele cu dizabilități

În septembrie 2025, inspectorii sociali ai Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu au efectuat 46 de controale inopinate.

Acestea au vizat verificarea respectării standardelor minime de calitate necesare funcționării serviciilor sociale, evaluarea pentru acordarea sau refuzul acreditării ca furnizor de servicii sociale ori a licenței de funcționare, monitorizarea modului în care serviciile publice de asistență socială gestionează cazurile de violență domestică, precum și verificarea accesibilității spațiilor comerciale din municipiul Sibiu pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.

Totuși, nu au fost identificate situații de nerespectare a prevederilor legale, care să se finalizeze cu propunerea, de către inspectorii sociali a suspendării activității serviciilor sociale pe o perioadă limitată, sau cu dispunerea retragerii licenței de funcționare a acestora.

În cazul a 41 entități controlate, pe parcursul misiunilor de inspecție, au fost identificate o serie de deficiențe, fapt pentru care inspectorii sociali au dispus 133 de măsuri de remediere, care au vizat:

Neasigurarea accesului neîngrădit în spațiile comerciale, pentru utilizatorii fotoliului rulant, conform prevederilor Legii 448/2006 (R), art.62,(1);

Lipsa unui sistem de avertizare sonoră (sonerie), marcat prin pictograma specifică, la ușa de acces în spațiul comercial;

Neîndeplinirea de către SPAS a atribuțiilor stabilite de Legea nr.272/2004 R privind protecția drepturilor copilului, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice – atribuții privind instrumentarea situațiilor de violență domestică.

Nerespectarea capacității pentru care a fost licențiat serviciul social de tip rezidențial.

Condiții de cazare necorespunzătoare, în serviciu rezidențial.

Neasigurarea de către furnizorul de servicii sociale a unui sistem eficient de supervizare al resurselor umane;

Lipsa asigurării serviciilor de specialitate acordate de asistentul social, în serviciu social rezidențial.

Implementarea măsurilor dispuse în urma controalelor va fi urmărită de inspectorii sociali.

Ca urmare a acestor controale, au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 6000 lei.