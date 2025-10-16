Covrigii sunt, fără îndoială, cele mai vândute produse la primele ore ale dimineții la patiseriile de pe Pietonala Nicolae Bălcescu din Sibiu, dar și în alte zone intens circulate. Rapizi, ieftini și aparent sățioși, covrigii au devenit o opțiune comodă pentru mulți sibieni grăbiți. Totuși, nutriționiștii trag un semnal de alarmă: nu sunt cea mai inspirată alegere pentru micul dejun sau gustările frecvente.

Dr. Denisa Tănăsescu, medic specialist în Diabet Zaharat și Boli de Nutriție și șef de lucrări la Facultatea de Medicină din Sibiu, explică faptul că orice aliment consumat în exces poate avea un impact negativ asupra sănătății. Covrigii nu fac excepție. Un singur covrig pe zi poate contribui la acumularea de kilograme în plus, mai ales dacă aportul caloric total al zilei depășește necesarul individual.

Andreea Pavel, nutriționist dietetician autorizat, confirmă că un covrig consumat ocazional nu este o tragedie în sine, dar atrage atenția asupra compoziției sale. „Consumul zilnic al unui covrig nu duce automat la creștere în greutate, însă efectul depinde de alimentația generală și de stilul de viață al persoanei care îl consumă: aportul total de calorii, calitatea dietei, nivelul de activitate fizică și compoziția meselor din restul zilei. Covrigul clasic este, în general, o sursă de carbohidrați rafinați cu indice glicemic ridicat, având un conținut redus de fibre și proteine. Această compoziție determină o creștere rapidă a glicemiei urmată de o scădere bruscă, favorizând instalarea precoce a senzației de foame și un posibil aport alimentar suplimentar ulterior”, a spus a spus Drd. Andreea Pavel, Nutriționist Dietetician Autorizat.

Sportivul de performanță și nutriționistul Răzvan Tudor adaugă că impactul consumului de covrigi depinde foarte mult de contextul caloric general. „Contează dacă persoana este într-un surplus caloric sau într-un deficit caloric. De exemplu, dacă are nevoie de 1800 de calorii pe zi și depășește acest prag din cauza unui covrig, atunci da, poate duce la îngrășare. Dacă, în schimb, este într-un deficit caloric, efectul este diferit. Totuși, nu aș recomanda niciodată consumul zilnic al unui covrig de pe centru. Chiar dacă pare banal, consumul frecvent nu aduce beneficii nutriționale”, a spus Răzvan Tudor, sportiv de performanță și nutriționist din Sibiu.

Cu ce putem înlocui covrigul clasic?

Nutriționistul Andreea Pavel susține că asocierea covrigului cu alte alimente poate echilibra masa, cel puțin temporar. De exemplu, un covrig consumat împreună cu un kefir și câteva fructe de pădure, sau cu un iaurt grecesc și nuci, poate deveni o gustare mai echilibrată, atâta timp cât nu se depășește necesarul energetic al individului. Totuși, pentru o alimentație cu adevărat optimizată, ea recomandă înlocuirea covrigului cu opțiuni integrale și cu densitate nutrițională crescută. Alimentele care combină carbohidrații complecși cu surse bune de proteine și grăsimi sănătoase oferă sațietate mai bună și un impact glicemic mai stabil.

Dr. Denisa Tănăsescu merge mai departe și propune variante mai echilibrate pentru gustările de zi cu zi. „O variantă mai sănătoasă, ar fi alegerea covrigiilor din făină integrală cu semințe, care oferă fibre și nutrienți. Putem însă îmbunătății compoziția gustării, combinând covrigul cu un aport de proteine sau grăsimi sănătoase în cantități moderate”, a spus Dr. Denisa Tanasescu, Medic Specialist Diabet Zaharat si Boli de Nutriție.

Ea încurajează înlocuirea covrigului clasic cu alimente care oferă un echilibru nutrițional real: un fruct proaspăt alături de câteva migdale, caju sau nuci, o porție mică de brânză slabă sau un iaurt natural îmbogățit cu semințe și fructe, legume crude cu humus, biscuiți din cereale integrale ori chiar un sandviș mic din pâine integrală cu avocado, o felie de brânză și legume proaspete. Toate acestea sunt opțiuni care pot menține energia pe parcursul zilei, fără a aduce un aport inutil de calorii goale.

Răzvan Tudor, în schimb, preferă o soluție simplă și eficientă: înlocuirea covrigului de dimineață cu un bol de ovăz. Aportul caloric este asemănător, dar beneficiile sunt net superioare. Ovăzul oferă fibre, proteine și o eliberare treptată a energiei, în timp ce covrigul clasic ține de foame, spune el, „doar cinci minute”.

În Sibiu, prețul covrigilor începe de la 1,5 lei și poate ajunge până la aproape 6 lei, dacă are cașcaval. Un covrig cu mac costă în jur de 4 lei, la fel și cel cu susan.

