Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” Sibiu a prezentat joi, 16 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă, noua achiziție destinată intervențiilor la incendii provocate de autovehicule electrice. Este vorba despre un container special pentru stingerea prin imersie a acumulatorilor auto, un sistem modern de intervenție, unic în județ, menit să prevină riscurile asociate noilor tipuri de mobilitate.

O parte a noilor echipamente intrate în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dumitru Croitoru” Sibiu, achiziționate din fondurile Consiliului Județean Sibiu, au fost prezentate joi, 16 octombrie. Printre acestea se numără și un container special pentru stingerea prin imersie a acumulatorilor auto, în valoare de 167.000 lei.

Imediat după conferință, pompierii sibieni au realizat o demonstrație practică în care au simulat stingerea unui incendiu la o mașină electrică. Scenariul a avut scopul de a arăta modul în care noul echipament – „Sistemul mobil pe cadru Abroll pentru răcirea și neutralizarea acumulatorilor prin imersie” – este utilizat în cazul unei intervenții reale.

„Acest container este conceput special pentru neutralizarea incendiilor produse la autovehiculele electrice, o categorie tot mai prezentă și în județul Sibiu. Chiar dacă, până acum, nu am avut nicio intervenție la o astfel de mașină, este doar o chestiune de timp până ce astfel de situații vor apărea. Iar când se va întâmpla, vom fi pregătiți”, a declarat locotenent-colonel Anastasiu Laurențiu, inspector-șef împuternicit al ISU Sibiu.

Oficialul ISU a precizat că anul acesta, în județul Sibiu, pompierii au fost solicitați să intervină la 35 de incendii de autoturisme. În cele mai multe cazuri, este vorba despre mașini vechi, cu probleme tehnice. Totuși, evoluția pieței auto și creșterea numărului de vehicule electrice impun adaptarea rapidă a modului de intervenție. Iar acest container reprezintă tocmai o măsură de prevenție și pregătire pentru viitor.

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență se confruntă, la fiecare intervenție, cu provocări diferite, iar diversitatea situațiilor ne obligă să fim pregătiți permanent, să ne instruim și să investim în tehnologie. Tehnologia auto a evoluat, dar și riscurile asociate. Echipamentele moderne, cum este acest container, ne permit să acționăm rapid și eficient, indiferent de context”, a adăugat locotenent-colonelul Anastasiu.

Achiziția a fost realizată de Consiliul Județean Sibiu, care a subliniat, prin vocea președintei Daniela Cîmpean, importanța investiției nu doar pentru siguranța cetățenilor, ci și pentru protecția salvatorilor. „Sunt echipamente care efectiv fac diferența între viață și moarte. Sunt dotări pe care ar trebui să le aibă orice unitate care intervine în situații de criză. Ca autoritate județeană, am înțeles responsabilitatea de a investi în siguranță – atât pentru comunitate, cât și pentru cei care intervin în sprijinul ei”, a spus Daniela Cîmpean, președinta CJ Sibiu.

Demonstrativ, containerul permite scufundarea completă a unei mașini electrice cu baterie în apă, astfel încât reacțiile termice ale acumulatorilor să fie oprite în siguranță. Față de stingerea clasică cu apă sau spumă, în cazul vehiculelor electrice este necesar un tratament special, care să evite reaprinderea sau reacțiile chimice întârziate.

Pompierii sibieni nu au avut, până acum, intervenții la incendii de mașini electrice, dar noul echipament le oferă o soluție clară pentru momentul în care acest tip de risc va deveni real. Între timp, demonstrația de joi a arătat publicului și presei că ISU Sibiu este pregătit – tehnic și operațional – pentru provocările viitorului.

În ultimii patru ani, ISU Sibiu a beneficiat de mai multe achiziții importante realizate cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu. Printre acestea se numără: o cameră de termoviziune, folosită pentru a găsi victimele în încăperi cu fum dens, un sonar special pentru localizarea persoanelor dispărute în râuri, costume și echipamente pentru scafandri, precum și 8 bazine portabile pentru intervenții rapide.