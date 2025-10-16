Daniel este tânărul din Biertan care a murit miercuri în pădure la Moșna în timp ce tăia lemne. Bărbatul a fost strivit de un copac și, din nefericire, echipajele medicale venite în sprijin nu i-au putut salva viața. Familia se pregătește acum de înmormântare.

Tânărul avea 25 de ani și era din Biertan. Miercuri, el se afla într-o pădure din apropierea localității Moșna și tăia lemne. La un moment dat, copacul pe care încerca să îl doboare, s-a prăbușit peste el și l-a strivit. Echipajele medicale au fost alertate dar, din păcate, la sosirea acestora în zonă, tânărul prezenta leziuni cerebrale incompatibile cu viața.

Daniel era căsătorit și avea un băiețel. Oamenii îl descriu drept un „băiat bun și săritor”. Printre lacrimi, apropiați abia își găsesc cuvintele să îi scrie ultimele mesaje.

„Iubirea mea, încă nu îmi vine să cred! Încă aștept să mă trezesc din vis să îmi spui că nu-i adevărat! Sufletul meu! De ce ai plecat? Te iubesc veșnic! Și eu și Ștefan te vom iubi toată viața”, a scris pe Facebook soția tânărului.

„Odihnă veșnică în împărăția Tatălui ceresc, copil minunat! Veghează asupra celor ce au rămas în urma ta și dă-le putere să treacă peste o așa mare durere. Drum bun spre îngeri! Păcat de tinerețea ta”, este un alt mesaj transmis în urma decesului.

„Dumnezeu să-l odihnească! Prea devreme, prea tânăr… Un băiat deosebit”, a scris altă persoană.

În urma celor întâmplate, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând a se stabili toate circumstanțele producerii evenimentului.