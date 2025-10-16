Un incident fără precedent a avut loc în sistemul penitenciar românesc, unde sunt încarcerați peste 25.000 de deținuți. Un condamnat aflat în Penitenciarul Târgu Jiu a reușit să pătrundă ilegal în sistemul informatic intern după ce a spart parola de acces, potrivit informațiilor apărute în presă.

Deținutul ar fi efectuat mai multe operațiuni neautorizate: a transferat fonduri pentru cumpărături și ar fi redus din pedepsele altor 15 persoane private de libertate.

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) a descris cazul drept „fără precedent” și pune incidentul pe seama unei vulnerabilități informatice care a permis accesul neautorizat la sistemul digital al unității.

Până la finalizarea anchetei, aplicația penitenciarului a fost oprită, iar autoritățile caută soluții pentru a preveni viitoarele atacuri cibernetice.

Autoritățile nu au comunicat încă măsurile luate împotriva deținutului sau dacă angajați ai penitenciarului sunt vizați de verificări disciplinare pentru posibilă neglijență.

Incidentul ridică semne de întrebare majore cu privire la securitatea informatică a sistemului penitenciar românesc și la gradul de digitalizare fără protecții corespunzătoare. Ancheta este în curs, iar SNPP solicită o evaluare urgentă a tuturor sistemelor interne pentru prevenirea unor situații similare.