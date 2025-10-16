„fata și calul de aur”: adelina paralescu aduce titlul național la sibiu pentru al doilea an consecutiv

Echitația sibiană a impresionat la finalele Campionatului Național desfășurate la Snagov, acolo unde CSM a ocupat locul 2 pe echipe, iar Adelina Paralescu a câștigat medalia de aur în proba de amatori 2 individual.

Echipa de seniori CSM Sibiu a devenit vicecampioană națională la finalele Campionatului de sărituri peste obstacole care s-a desfășurat în noua bază de echitație Vectra de la Snagov. Echipa CSM a fost formată din sportivii Ionel Bucur &Vegas, Ilinca Barna & Famous Cosena și Daniel Bucur & Casinia.

”Puteam merge către baraj pentru locul 1, doar că o parte din caii noștri aveau probe și următoarea zi, ar fi fost foarte obositor pentru ei. A fost decizia mea să nu mergem la baraj” a spus Ionel Bucur.

Căluțul CupidoG și Adelina Paralescu au devenit campionii României în proba de amatori 2, individual, urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, în cel de-al doilea an consecutiv. Fiica lui Ionel Bucur, Adelina a reprezentat CSM Sibiu și fost singura sportivă care a reuşit să termine toate cele 3 manşe cu zero puncte penalizare!

”Pune mult suflet și muncește enorm, își arată efectiv valoarea ei, este implicată total, are și un cal foarte bun, cu mare experiență. Adelina concurează la amatori, pentru că este dedicată la Sibiu pe partea cu hipoterapie. Mă bucur că ea este împlinită în ceea ce face și este fericită” a subliniat Ionel Bucur.

Adelina Paralescu: ”Ador concursurile, asta a fost viața mea”

Adelina Paralescu a dezvoltat la Sibiu hipoterapia, unde prin ședințe de călărie la Baza Hipică din Sibiu, copiii cu deficit de atenție, hiperactivitate, dar și cei cu tulburări de spectru autist, primesc ajutor. Pe parcursul hipoterapiei, calul reprezintă un instrument terapeutic, iar beneficiile ședințelor de hipoterapie sunt multiple pentru copiii speciali.

”Când intru pe terenul de concurs, mă simt așa de liberă, parcă nimic și nimeni nu mă poate atinge, sunt doar eu și calul, făcând o echipă. Contează așa mult conexiunea dintre noi, încrederea pe care o avem unul în celălalt, încrederea că dacă unul greșește, celălalt va fi acolo și preia atunci când e greu. Este că și în relația cu partenerul de viață, important este să depășim obstacolele cu brio. De mai bine de 10 ani face parte din viața noastră și nu a știut altceva decât să ne ofere la fiecare în parte satisfacții și bucurii, este un adevărat partener de viață, pe care te poți baza, el e Cupido G! Ador concursurile, în primul rând pentru că asta a fost viața mea de când mama și tata ne-au făcut, pe mine și fratele meu, ne-au plimbat din concurs în concurs, așa am trăit, cu emoții, cu dorința de a vrea mai mult, cu dorința de a te autodepăși mereu, cu succese dar și cu eșecuri, fără de care nu putem crește, nu putem evolua” a povestit Adelina Paralescu.

Team Bucur, vicecampioană la juniori

Concursul desfășurat la Vectra și-a desemnat campionii și la categoria juniori, unde Team Bucur a terminat pe locul 2, iar CSM Sibiu pe poziția 4. Echipa de la Team Bucur a fost compusă din Celia Chiriac & Vegas și Ruxandra Florea & Aglae D’Ouilly, campioanele din acest an la copii. Echipa de juniori a CSM Sibiu care a încheiat pe un meritoriu loc 4 a fost compusă din Diana Borghina & Chayton, Ilinca Barna & Famous Cosena și Izabel Agârbicean & Valentine.

”Au fost rezultate foarte bune pentru CSM Sibiu și Team Bucur, ne luptăm cu echipe extrem de puternice, cluburi cu bani mulți, cai buni, care sunt la alt potențial. Sibiul rămâne un pol important în echitația națională, chiar dacă am rămas în urmă cu infrastructura, baza noastră hipică este veche, are 60 de ani. Un simplu teren de concurs de circa 4.000 metri pătrați cu drenuri, irigație și textil ar costa minim 700 mii euro. Lucrurile au evoluat foarte mult, baza hipică de la Snagov unde s-au disputat finalele Campionatului Național este una relativ nouă, în care s-au investit zeci de milioane de euro” a explicat Ionel Bucur.