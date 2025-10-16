fc hermannstadt a aflat când va juca primul meci din grupele cupei româniei

FC Hermannstadt va disputa primul joc din grupele Cupei României joi, 30 octombrie, la Chiajna, cu Concordia.

Federația Română de Fotbal a stabilit programul exact al jocurilor din prima etapă a fazei grupelor Cupei României Betano, ediția 2025-2026.

Sibienii vor juca la Chiajna, cu echipa de eșalon secund Concordia, meciul fiind programat pentru joi, 30 octombrie, de la ora 15.00. Cu Andrei Cristea pe bancă de două etape, Concordia se află acum pe locul 7 în Liga 2.

Partida din prima etapă a Grupei D, Concordia Chajna – FC Hermannstadt nu va fi televizată, dar va putea fi urmărită video pe canalul de youtube ”FRB TV”.

Echipa pregătită de Marius Măldărășanu va mai juca ulterior în competiția KO la Botoșani (3 decembrie 2025) și la Dinamo 1948 București (11 februarie 2026).

Din grupă mai fac parte Farul Constanța și CS Dinamo București (Liga 2), echipe pe care sibienii nu le vor întâlni.

Primele două clasate merg mai departe, în sferturile de finală.