Google a anunțat o serie de funcții noi menite să sporească confidențialitatea și siguranța utilizatorilor, inclusiv opțiuni de recuperare a conturilor și protecție împotriva spamului.

Printre acestea se numără funcția „Contacte de recuperare”, detectarea linkurilor suspecte în mesaje și conectarea prin numărul de telefon.

Principala noutate, Contacte de recuperare, permite utilizatorilor să desemneze prieteni de încredere sau membri ai familiei ca persoane de contact pentru a-i ajuta să recupereze contul în cazul în care sunt blocați.

Conform Mediafax, persoanele selectate primesc un cod temporar, valabil 15 minute, pentru a verifica identitatea și a permite accesul. Utilizatorii pot adăuga până la 10 contacte, iar acestea trebuie să accepte solicitarea; o persoană de contact nu poate fi utilizată din nou timp de șapte zile. Setarea este disponibilă în fila Securitate din Conturile Google.

Google extinde și opțiunile de recuperare prin numărul de telefon mobil, util mai ales dacă dispozitivul utilizatorului este pierdut. Sistemul identifică automat conturile asociate numărului respectiv și permite verificarea identității prin cod de acces sau modelul de blocare a ecranului. Funcția este implementată treptat la nivel global.

Aceste măsuri fac parte dintr-un efort mai amplu al Google de a crește securitatea online și de a preveni pierderea datelor sau compromiterea conturilor.

