Salariul minim pe economie se află în prezent în analiza premierului Ilie Bolojan, iar o decizie finală nu a fost încă luată, a anunțat joi purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Aceasta a transmis că, „în principiu”, salariul minim nu va fi majorat, asta după ce organizațiile patronale au cerut înghețarea acestuia, invocând dificultățile economice cu care se confruntă mediul de afaceri.

Conform Mediafax, întrebată despre scenariile luate în calcul privind o posibilă creștere, Ioana Dogioiu a precizat că subiectul se află „pe masa premierului”, iar o decizie va fi luată după consultările interne.

„Subiectul este în analiza premierului și, în momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns – în principiu, subliniez, în principiu, salariul minim nu va crește”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Întrebată și dacă premierul a discutat chestiunea cu partenerii de coaliție, Ioana Dogioiu a afirmat: „În coaliție? Nu știu să vă spun”.

Astfel, până la o decizie oficială, viitorul salariului minim rămâne incert, dar semnalele transmise de Guvern indică o posibilă înghețare a acestuia pentru perioada următoare.