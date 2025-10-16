Pompierii au intervenit de urgență, joi, în Piața Mică acolo unde mai multe elemente de construcție riscă să se desprindă de pe o clădire.
„ISU Sibiu intervine de urgență în Piața Mică din municipiul Sibiu pentru îndepărtarea unor elemente de construcție aflate în pericol de cădere. La fața locului, pompierii intervin cu o autospecială de stingere și o autoscară”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Ultima oră
- Razie de amploare în nordul județului Sibiu: arme confiscate, sute de mașini oprite, zeci de șoferi amendați / foto 34 de minute ago
- Transformare uriașă la Liceul Ghibu: 16 milioane investiți în acoperiș nou, panouri solare și mobilier modern / foto 43 de minute ago
- Scene brutale în apropiere de centrul Sibiului: bărbat bătut și lăsat să zacă în stradă 44 de minute ago
- Ștafeta Veteranilor ‘Invictus’ a ajuns la Mediaș / foto 51 de minute ago
- Covrigii, dulcea tentație a dimineților la Sibiu. Nutriționiștii spun că nu sunt atât de ”inofensivi” pe cât par 57 de minute ago