foto: arhivă

Pompierii au intervenit de urgență, joi, în Piața Mică acolo unde mai multe elemente de construcție riscă să se desprindă de pe o clădire. 

„ISU Sibiu intervine de urgență în Piața Mică din municipiul Sibiu pentru îndepărtarea unor elemente de construcție aflate în pericol de cădere. La fața locului, pompierii intervin cu o autospecială de stingere și o autoscară”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

