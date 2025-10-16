Astăzi, 16 octombrie, în parcarea Sălii Transilvania, a avut loc o conferință de presă în cadrul căreia au fost expuse public o serie de echipamente noi intrate recent în dotarea ISU „Dumitru Croitoru” Sibiu. Acestea au fost cumpărate cu fonduri alocate de Consiliul Județean Sibiu.

La eveniment au participat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, locotenent-colonel Anastasiu Laurențiu, împuternicit inspector-șef al ISU Sibiu, echipaje de pompieri și reprezentanți ai presei.

În ultimii patru ani, administrația județeană a alocat constat fonduri pentru dotarea pompierilor sibieni, între echipamentele achiziționate aflându-se o cisternă-container pentru apă, camere cu termoviziune, sonar pentru căutarea persoanelor dispărute în lacuri sau râuri, bazine portabile și un container pentru neutralizarea incendiilor produse la mașinile electrice sau hibride.

„Fiecare investiție are un singur scop: de a crește eficiența și siguranța salvatorilor în timpul intervențiilor. Ca om, cred că viețile nu pot fi rezumate în simple cifre, însă am dorit ca prin aceste alocări de fonduri să fim alături de cei care, prin curaj și muncă grea, schimbă destine”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Despre utilitatea noilor tehnici de intervenție și despre susținerea acordată de administrația județeană a vorbit și locotenent-colonel Anastasiu Laurențiu, împuternicit inspector-șef al ISU Sibiu:

„Această achiziție nu este doar o dotare tehnică, ci o dovadă a responsabilității și a viziunii comune pe care o împărtășim cu autoritățile județene: aceea de a investi permanent în siguranța oamenilor. Le mulțumim, așadar, reprezentanților Consiliului Județean Sibiu pentru parteneriatul solid și pentru încrederea pe care ne-o arată. Această investiție este un pas important în modernizarea și adaptarea continuă a serviciilor noastre la provocările prezentului și ale viitorului. Diversitatea situațiilor cu care ne confruntăm zi de zi ne obligă să fim permanent pregătiți, să investim în pregătire specifică și continuă și să ne perfecționăm continuu. Pentru noi, fiecare pas înainte înseamnă o șansă în plus de a salva vieți și de a proteja ceea ce contează cel mai mult, și anume: comunitatea sibiană.”

Printre principalele achiziții ale ISU Sibiu realizate în ultimii patru ani din fondurile Consiliului Județean Sibiu se numără:

Autocisternă – Container Abroll (167.000 lei): transport apă pentru incendii de mare amploare și pentru sprijin al populației (transport apă menajeră). Folosită la peste 330 de misiuni, inclusiv în județul Mureș (iunie–august 2025, peste 150 transporturi de apă menajeră).

Cameră de termoviziune (23.000 lei): utilizată pentru identificarea victimelor în spații inundate cu fum dens, depistarea focarelor ascunse și căutarea persoanelor rătăcite.

Sonar Klein Sistem 4900 (400.000 lei): esențial pentru localizarea persoanelor dispărute în râuri și lacuri adânci, reducând timpul de intervenție și crescând șansele de succes. Funcționează la adâncimi de până la 300 m, cu senzori de înclinare, adâncime, presiune și temperatură, plus stabilizare și orientare.

Costume și echipamente pentru scafandri: asigură protecție termică împotriva frigului, permit o mai bună mișcare în apă și, în anumite cazuri, protejează împotriva materialelor periculoase.

8 bazine portabile: constituirea de rezerve de apă și transportul apei de la autospeciale către locul intervenției, necesare pentru incendiile de vegetație și pădure în zone greu accesibile.