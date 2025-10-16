minunea din cisnădie: ramona face buchete din ciulini și le vinde la târgurile din sibiu

În urmă cu cinci ani, o cerere inedită a stârnit zâmbete și mirare în Primăria Cisnădie: o localnică dorea să cultive în propria grădină… ciulini de Bărăgan.

Astăzi, Ramona Gheorghe este nu doar singurul producător local atestat de astfel de plante, ci și una dintre foarte puținele persoane din România care au transformat o buruiană temută într-o afacere plină de culoare.

Aproape că nu există târg de ornamente sau produse artizanale prin zona Sibiului fără standul Ramonei, mereu plin de buchete din ciulini, în nuanțe intense, asortate cu flori din carton sau pănuși de porumb.

„Am lucrat în comerț, contabilitate, am făcut curățenie în casele oamenilor. În timpul liber confecționam decorațiuni. M-au atras mereu ciulinii – sunt respinși de lume, dar ascund o frumusețe aparte dacă știi cum să îi pui în valoare”, spune femeia.

Conform unei postări a Consiliului Județean Sibiu, mica antreprenoare și-a transformat pasiunea într-un mic atelier amenajat acasă, unde familia întreagă a fost mobilizată. Mama și cele trei fiice sunt „angajatele” de bază, iar rudele și prietenii: spații de depozitare neoficiale. Pentru că recoltarea se face toamna, înainte ca planta să își piardă culoarea, Ramona adună mănunchiuri întregi pe care le împrăștie prin podurile neamurilor.

„Nici vecinii n-au scăpat. S-au trezit cu ciulini de doi metri în grădini. Nu s-au supărat – când s-au copt, i-au tăiat și mi i-au aruncat peste gard”, spune râzând.

Popularitatea ei a ajuns și la fabricile din zona industrială a comunei Șura Mică. Administratorii o cheamă să „curețe” marginile terenurilor, unde ciulinii au invadat spațiile verzi.

„Eu îi tai, ei scapă de ei, eu îmi iau materia primă. Toată lumea câștigă”, explică Ramona.

Culegerea nu e lipsită de peripeții, odată a fost atacată de câini fără stăpân, altădată s-a ales cu mâinile pline de înțepături. „Lucrez cu mănuși, curăț tijele de spini și aleg doar florile cele mai frumoase. Se pierde cam un sfert din materie primă, dar merită”,

În atelier, ciulinii primesc o a doua viață: sunt vopsiți, combinați cu alte materiale naturale și transformați în aranjamente care atrag toate privirile. „Lumea nici nu crede că sunt adevărați. Prima reacție este mereu aceeași, îi ating și se conving singuri, pe pielea lor”, povestește amuzată Ramona.