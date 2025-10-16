razie de amploare în nordul județului sibiu: arme confiscate, sute de mașini oprite, zeci de șoferi amendați / foto

Astăzi, 16 octombrie, polițiștii sibieni au desfășurat o acțiune de tip „razie”, cu efective mărite, vizând prevenirea și combaterea infracționalității și contravențiilor în mediul urban și rural din zona de nord a județului Sibiu.

Scopul acțiunii a fost asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică și rutieră pe raza județului. Activitățile au vizat respectarea legii, creșterea vizibilității polițiștilor în zonele de risc criminogen, prevenirea activităților infracționale, impunerea disciplinei în trafic și combaterea infracțiunilor silvice, braconajului piscicol sau altor fapte ilegale.

Pe parcursul acțiunii, polițiștii au legitimat 356 de persoane, au oprit pentru control 338 de autovehicule și au verificat 35 de societăți comerciale. De asemenea, au desfășurat activități specifice pe linie de poliție rutieră, investigații criminale și criminalitate economică.

Polițiștii de ordine publică au aplicat două sancțiuni conform Legii 61/1991 și o sancțiune la Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor și protecția persoanelor.

În domeniul rutier, au fost aplicate 71 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 10.000 de lei, au fost retrase 10 certificate de înmatriculare și a fost constată o infracțiune pentru conducere sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. În total, 242 de conducători auto au fost testați pentru consumul de alcool sau substanțe psihoactive.

Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase a efectuat 23 de controale la deținătorii autorizați și 3 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost indisponibilizate o armă neletală și 8 bucăți de muniție deținute ilegal de un bărbat de 41 de ani, din Copșa Mică. Activitățile continuă într-un dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Polițiștii de la investigarea criminalității economice au aplicat trei sancțiuni, în valoare de 15.000 de lei, pentru nereguli constatate în cadrul societăților comerciale. Totodată, au fost identificate peste 800 de articole vestimentare suspecte de contrafacere, fiind întocmite trei dosare penale și indisponibilizate bunurile, urmând a fi stabilit prejudiciul.

Structurile de investigații criminale au efectuat șase verificări la domiciliul unor persoane cu mandate de arestare și trei controale la persoane aflate în arest la domiciliu.

Acțiunea face parte dintr-un program continuu al Poliției Române pentru menținerea ordinii și siguranței publice și prevenirea activităților infracționale.