Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale anunță că înscrierile în Programul social de interes național pentru susținerea cuplurilor și persoanelor singure în vederea creșterii natalității vor începe luni, 20 octombrie 2025, de la ora 10:00.

Înscrierile se fac exclusiv online, prin intermediul platformei digitale disponibile pe site-ul MMFTSS: https://mmuncii.gov.ro/crestere-natalitate-fiv/. Informații suplimentare pot fi consultate și pe site-ul: https://up-comunitate.ro/projects.

Conform Mediafax, platforma va fi accesibilă pentru depunerea dosarelor doar începând cu data de 20 octombrie 2025, ora 10:00. Perioada de înscriere se încheie pe 30 noiembrie 2025, după această dată nefiind acceptate dosare noi.

Programul Național FIV 2025 este un program guvernamental care oferă un ajutor financiar de 15.000 de lei pentru cupluri și femei singure care se confruntă cu infertilitatea și doresc să apeleze la procedura de fertilizare in vitro.

Cine poate aplica:

Persoanele sau cuplurile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de program.

Nu pot depune dosar cei care au beneficiat anterior de sprijin financiar în programe similare derulate de alte instituții.

Documentul de indicație FIV trebuie emis după data de afiliere a unităților sanitare partenere în Programul FIV 2025.

Beneficiarii Programului FIV 2024 pot aplica doar după finalizarea decontului aferent procedurii efectuate în cadrul sesiunii precedente, înregistrat și validat în platforma digitală.

Procedura de înscriere:

Solicitanții accesează platforma, își creează un cont și se autentifică. Completează câmpurile cu datele solicitate și aleg clinica unde doresc efectuarea procedurii, din lista unităților sanitare partenere și acreditate. Descarcă și semnează documentele generate automat de platformă: cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere și acordul privind prelucrarea datelor personale, care se încarcă împreună cu restul documentelor justificative. După încărcarea completă a dosarului, aplicația generează un număr de înregistrare, iar solicitantul poate urmări statusul acestuia în contul propriu.

Dosarul de înscriere trebuie să includă:

Cererea de înscriere completată și semnată;

Declarația pe propria răspundere;

Document medical care atestă diagnosticul de infertilitate;

Acordul individual privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Copia actului/actelor de identitate, certificată „conform cu originalul” și semnată olograf;

Adeverința/adeverințele care atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, în termen de valabilitate.

