scene brutale în apropiere de centrul sibiului: bărbat bătut și lăsat să zacă în stradă

Doi indivizi au fost trimiși în judecată după ce, în vara acestui an, au bătut un om și i-au furat banii, lăsându-l apoi să zacă în stradă. Amândoi au fost încarcerați în Penitenciarul Aiud.

Totul s-a petrecut în dimineața zilei de 23 iulie 2025 pe strada Uzinei, în apropiere de intersecția cu strada Constituției. Un bărbat a fost agresat de doi indivizi. Aceștia l-au lovit cu pumnii și picioarele, l-au pus la pământ și i-au furat banii. Scenele brutale au fost descrise în rechizitoriu, potrivit rejust.ro: „(…) a lovit persoana vătămată în zona feței cu pumnul, respectiv a continuat să o agreseze împreună cu inculpatul cu pumnii și picioarele, în timp ce victima era căzută pe stradă. (…) în timp ce căuta bani în geaca persoanei vătămate, desfăcând fermoarul buzunarului, a lovit-o în zona feței în repetate rânduri, respectiv a lovit-o cu pumnul în față, aceasta căzând pe jos”.

Indivizii au furat din buzunarului omului suma de 200 de lei, după care s-au făcut nevăzuți. Omul bătut a depus plângere, alți trei martori dând și ei declarații în fața anchetatorilor.

Cei doi agresori au fost trimiși în judecată, astfel că, în 13 octombrie, Instanța a constatat legalitatea rechizitoriului și a probelor și a dispus începerea judecății în cauză. Indivizii sunt acum încarcerați în Penitenciarul Aiud, în arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie și tulburarea ordinii și liniștii publice.